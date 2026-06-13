Volver | La Tecla Nacionales 13 de junio de 2026 CAIDA PERSISTENTE

El trabajo en blanco se desplomó en casi 41 mil puestos en un año

Durante marzo de este año, el total de personas con trabajo registrado en la Argentina llegó a 12,830 millones, lo que implicó una pérdida de 40.900 puestos respecto al mismo mes del año anterior y una retracción del 0,3%, que castigó especialmente al sector asalariado privado.

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