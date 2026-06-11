Volver | La Tecla Nacionales 11 de junio de 2026 TODOS ADENTRO

Foto de unidad en el gobierno con saludo de cumple para Patricia

Adorni, Karina y Bullrich estuvieron juntos en una nueva reunión (¡con torta!) de la mesa política libertaria. Caputo, Santilli y los Menem también sonrieron ante el flash.

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