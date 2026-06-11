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11 de junio de 2026
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Foto de unidad en el gobierno con saludo de cumple para Patricia

Adorni, Karina y Bullrich estuvieron juntos en una nueva reunión (¡con torta!) de la mesa política libertaria. Caputo, Santilli y los Menem también sonrieron ante el flash.

Foto de unidad en el gobierno con saludo de cumple para Patricia
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La mesa política del gobierno de Javier Milei volvió a reunirse, y esta vez no sólo hubo foto de unidad, sino también torta de cumpleaños. La agasajada fue la titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien, pese a su relación tensa con el gobierno, sopló con alegría una sola velita y fue felicitada por la funcionaria y hermana del Presidente, Karina Milei.

Además de ellas dos también sonrió para la foto el jefe de gabinete del gobierno libertario, Manuel Adorni, horas después de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Los cuestionamientos a Adorni fueron el principal ingrediente que tensionó la relación con Bullrich, quien llegó a apurarlo públicamente para que realizara esa presentación.

El asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli y los dos Menem (Eduardo, conocido como “Lule”, y Martín, presidente de la Cámara de Diputados) sumaron sus sonrisas a la instantánea de concordia, así como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Fue, justamente, un asunto estratégico. La reunión de la mesa política estuvo más orientada a transmitir una imagen de armonía que a tratar, como en ocasiones anteriores, temas de la agenda legislativa del gobierno mileísta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se excusó por cuestiones de agenda.
 

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