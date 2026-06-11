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11 de junio de 2026
ANTE LA OA

Adorni declaró que tiene más de 944 millones de pesos

La declaración jurada del jefe de gabinete ante la Oficina Anticorrupción incorpora una importante suma en dólares en efectivo y los inmuebles que compró cuando ya era funcionario del gobierno de Milei.

Adorni declaró que tiene más de 944 millones de pesos
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El jefe de gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, declaró poseer más de 944 millones de pesos en diferentes activos, entre ellos una importante suma en dólares en efectivo.

La declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción incorpora una serie de activos que alcanzan un patrimonio total de $ 944.575.052, incluyendo 216.181 dólares estadounidenses, la mayoría en cash.

El detalle de los bienes declarados por Adorni comprende la casa del country Indio Cuá y el departamento del barrio porteño de Caballito que compró ya siendo funcionario del gobierno de Javier Milei. Y también el departamento de Parque Chacabuco que ya tenía de antes y que ahora puso en venta, y otro en La Plata.

Además, informó que sus deudas ascienden a $ 317.312.719, incluyendo 187.319 dólares convertidos a pesos en la declaración.

Adorni afirmó que el gran crecimiento de su patrimonio se debe en buena parte a inversiones realizadas hace una década en Bitcoin, la primera y principal criptomoneda.
 

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