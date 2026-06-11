Volver | La Tecla Nacionales 11 de junio de 2026 ANTE LA OA

Adorni declaró que tiene más de 944 millones de pesos

La declaración jurada del jefe de gabinete ante la Oficina Anticorrupción incorpora una importante suma en dólares en efectivo y los inmuebles que compró cuando ya era funcionario del gobierno de Milei.

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