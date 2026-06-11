11 de junio de 2026
TODO MAL
Dura crítica a Kicillof desde el PRO: “La Provincia está mal administrada y abandonada”
El senador Petrecca dijo que el Gobernador está “más preocupado por sus internas políticas que por la gestión” y que eso “termina paralizando decisiones importantes”.
El jefe del bloque de senadores provinciales del PRO, Pablo Petrecca, dijo hoy que la Provincia de Buenos Aires “está muy mal administrada y muy abandonada” y que el gobernador Axel Kicillof está “más preocupado por sus internas políticas que por la gestión”.
“Eso termina paralizando decisiones importantes y también la actividad legislativa”, sostuvo el legislador oriundo de Junín.
Petrecca recorrió hoy los municipios de Bahía Blanca, Tornquist y Coronel Suárez, con la premisa de seguir escuchando las voces locales de la producción y trabajar desde el Senado en pos de proyectos que permitan acompañar la matriz productiva del interior bonaerense.
“La provincia de Buenos Aires se encuentra paralizada y con múltiples falencias en áreas clave como educación, seguridad e infraestructura. No obstante, hay un enorme potencial en el interior productivo y la necesidad de impulsar políticas que incentiven la inversión y eliminen trabas burocráticas”, aseguró.
Petrecca, que además es vicepresidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, continúa trabajando junto a referentes locales del PRO como así también de diferentes espacios políticos, como el caso del diputado provincial Andrés De Leo, para la construcción de una alternativa que lleve “soluciones a los sinfin de problemas que sufren los bonaerenses y ponerle fin al populismo”.
El legislador también subrayó la importancia de respaldar a los equipos locales, destacando el trabajo del partido en todos los municipios y la preparación de sus dirigentes.
En relación al escenario político nacional y provincial, planteó la necesidad de construir acuerdos amplios, al considerar que ningún espacio puede gobernar en soledad. En esa línea, se mostró a favor de generar consensos con otras fuerzas afines, incluyendo al radicalismo, la Coalición Cívica y sectores de La Libertad Avanza, con el objetivo de consolidar una alternativa que evite “volver al populismo”.