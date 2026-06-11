Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de junio de 2026 TODO MAL

Dura crítica a Kicillof desde el PRO: “La Provincia está mal administrada y abandonada”

El senador Petrecca dijo que el Gobernador está “más preocupado por sus internas políticas que por la gestión” y que eso “termina paralizando decisiones importantes”.

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