Legisladores volcaron su bronca en redes sociales por la maniobra del oficialismo

Acá estamos.

Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires.

Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones.

El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente… pic.twitter.com/X9Z0B6Mup1 — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 11, 2026

Hoy quedó claro que al kirchnerismo no le interesa hablar de IOMA. Volvieron a bloquear el tratamiento de los pedidos de informe que presentamos desde los bloques opositores para saber cuál es la situación financiera de la obra social debe a prestadores y que suspende… pic.twitter.com/BZ4QGf6oAK — Analía Corvino (@analiacorvino) June 11, 2026

Hoy a las 13 hs estaba convocada la sesión especial para tratar la crisis de IOMA.



El oficialismo se levantó y se fue.



Una vez más, eligieron evitar las explicaciones. Mientras tanto, miles de bonaerenses siguen esperando respuestas. — Sofia Pomponio (@sofia_pomponio) June 11, 2026

El Gobernador no quiere que se hable de IOMA.

El Gobernador no quiere que se hable de la falta de medicamentos oncológicos.

El Gobernador no quiere que se hable de la falta de prótesis.

El Gobernador no quiere que se hable de las intervenciones quirúrgicas suspendidas

El… pic.twitter.com/MAI5xhV09A — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 11, 2026

Finalizó la Sesión Especial en la cámara de Diputados sin lograr el tratamiento de ningún expediente solicitado en torno a la situación de IOMA. El oficialismo solo se presentó para NO DAR RESPUESTAS NI EXPLICACIONES,.@Kicillofok los más de DOS MILLONES de bonaerenses afiliados… — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) June 11, 2026

El kirchnerismo sigue con las mismas mañas de siempre y pretende convertir a la Legislatura en una escribanía.



Habíamos logrado el quórum para debatir la grave situación de IOMA, que tiene como rehenes y víctimas a miles de bonaerenses que no reciben las prestaciones que… — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) June 11, 2026

No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.



Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.



La realidad ya no se puede tapar. — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) June 11, 2026

Mañana Kicillof visita Pergamino. Una buena oportunidad para que explique qué pasó con la Presa de Regulación del Arroyo Pergamino, anunciada cuatro veces, y para que dé respuestas sobre la pérdida de servicios y profesionales en el Hospital San José, los problemas de IOMA, la… — Juan Manuel Rico Zini (@JuanManuelRico) June 11, 2026

No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.



Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.



La realidad ya no se puede tapar. — Alejandra Lordén (@AleLorden) June 11, 2026