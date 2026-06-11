Legisladores volcaron su bronca en redes sociales por la maniobra del oficialismo

La Tecla
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Acá estamos.— Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 11, 2026
Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires.
Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones.
El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente… pic.twitter.com/X9Z0B6Mup1
Hoy quedó claro que al kirchnerismo no le interesa hablar de IOMA. Volvieron a bloquear el tratamiento de los pedidos de informe que presentamos desde los bloques opositores para saber cuál es la situación financiera de la obra social debe a prestadores y que suspende… pic.twitter.com/BZ4QGf6oAK— Analía Corvino (@analiacorvino) June 11, 2026
Hoy a las 13 hs estaba convocada la sesión especial para tratar la crisis de IOMA.— Sofia Pomponio (@sofia_pomponio) June 11, 2026
El oficialismo se levantó y se fue.
Una vez más, eligieron evitar las explicaciones. Mientras tanto, miles de bonaerenses siguen esperando respuestas.
El Gobernador no quiere que se hable de IOMA.— Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 11, 2026
El Gobernador no quiere que se hable de la falta de medicamentos oncológicos.
El Gobernador no quiere que se hable de la falta de prótesis.
El Gobernador no quiere que se hable de las intervenciones quirúrgicas suspendidas
El… pic.twitter.com/MAI5xhV09A
Finalizó la Sesión Especial en la cámara de Diputados sin lograr el tratamiento de ningún expediente solicitado en torno a la situación de IOMA. El oficialismo solo se presentó para NO DAR RESPUESTAS NI EXPLICACIONES,.@Kicillofok los más de DOS MILLONES de bonaerenses afiliados…— Carlos Curestis (@CarlosCurestis) June 11, 2026
El kirchnerismo sigue con las mismas mañas de siempre y pretende convertir a la Legislatura en una escribanía.— Andrés De Leo (@AndresDeLeo) June 11, 2026
Habíamos logrado el quórum para debatir la grave situación de IOMA, que tiene como rehenes y víctimas a miles de bonaerenses que no reciben las prestaciones que…
No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.— Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) June 11, 2026
Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.
La realidad ya no se puede tapar.
Mañana Kicillof visita Pergamino. Una buena oportunidad para que explique qué pasó con la Presa de Regulación del Arroyo Pergamino, anunciada cuatro veces, y para que dé respuestas sobre la pérdida de servicios y profesionales en el Hospital San José, los problemas de IOMA, la…— Juan Manuel Rico Zini (@JuanManuelRico) June 11, 2026
No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.— Alejandra Lordén (@AleLorden) June 11, 2026
Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.
La realidad ya no se puede tapar.
No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.— Valentín Miranda (@valenmirandaok) June 11, 2026
Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.
La realidad ya no se puede tapar.