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11 de junio de 2026
SESIÓN CAÍDA

Legisladores volcaron su bronca en redes sociales por la maniobra del oficialismo

Luego de la jugada del peronismo para evitar el tratamiento de los proyectos por IOMA, diputados y senadores de la oposición dejaron duros mensajes contra el oficialismo

Legisladores volcaron su bronca en redes sociales por la maniobra del oficialismo
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Se esperaba una sesión caliente en la Cámara de Diputados, pero el peronismo bloqueó el tratamiento de los proyectos vinculados a la situación crítica de IOMA. Si bien la oposición consiguió el número para comenzar la sesión, no llegaron a los dos tercios necesarios para tratar los proyectos sobre tablas y automáticamente se dio por finalizada la sesión especial.

Luego de la conferencia de prensa brindada por los presidentes de bloques opositores, legisladores de todos los espacios volcaron su bronca en redes sociales. Mientras tanto, hay incertidumbre por saber si habrá, o no, sesión ordinaria en la Cámara Baja, donde está previsto que se trate un tema sensible para los municipios como lo es el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

Mientras tanto, los legisladores de la oposición fueron muy duros con el peronismo en redes sociales. Uno de los que se expresó es el presidente del bloque libertario en Diputados, Juanes Osaba, quien expresó: “Acá estamos. Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires. Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones. El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente queda afuera. No vamos a parar hasta que los bonaerenses tengan la obra social que merecen”.

 
También dejó su mensaje Analía Corvino (LLA): “Hoy quedó claro que al kirchnerismo no le interesa hablar de IOMA. Volvieron a bloquear el tratamiento de los pedidos de informe que presentamos desde los bloques opositores para saber cuál es la situación financiera de la obra social debe a prestadores y que suspende prestaciones a más de dos millones de afiliados que hoy están a la deriva. "La Patria es el otro", salvo que ese otro sea afiliado a IOMA”.

 
“Hoy a las 13 hs estaba convocada la sesión especial para tratar la crisis de IOMA. El oficialismo se levantó y se fue. Una vez más, eligieron evitar las explicaciones. Mientras tanto, miles de bonaerenses siguen esperando respuestas”, sentenció la legisladora Sofía Pompino.

 
Por su parte, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, también se lamentó por lo sucedido y cruzó a Axel Kicillof: “El Gobernador no quiere que se hable de IOMA. El Gobernador no quiere que se hable de la falta de medicamentos oncológicos.  El Gobernador no quiere que se hable de la falta de prótesis. El Gobernador no quiere que se hable de las intervenciones quirúrgicas suspendidas El Gobernador no quiere que se hable de la inmensa deuda de IOMA con el Hospital Garraham. El Gobernador no quiere que se hable de la falta de audífonos. El Gobernador no quiere que se hable de la deuda de IOMA con los municipios. El Gobernador no quiere hablar de los 2.4 billones de pesos que aportaron los afiliados en el 2025 mientras IOMA solo recibió 1.8 billones. El Gobernador no quiere gobernar y gestionar la Provincia, el Gobernador tiene todas sus energías puestas en ganarle a Cristina y ser candidato a Presidente. Mientras tanto hay gente angustiada, desesperada y hasta muerta. Seguiremos trabajando para que IOMA recupere sus recursos, sus prestaciones y sus misiones”.

 
El senador de La Libertad Avanza Carlos Curestis también volcó su bronca contra el oficialismo: “Finalizó la Sesión Especial en la cámara de Diputados sin lograr el tratamiento de ningún expediente solicitado en torno a la situación de IOMA. El oficialismo solo se presentó para NO DAR RESPUESTAS NI EXPLICACIONES”.

 
“El kirchnerismo sigue con las mismas mañas de siempre y pretende convertir a la Legislatura en una escribanía. Habíamos logrado el quórum para debatir la grave situación de IOMA, que tiene como rehenes y víctimas a miles de bonaerenses que no reciben las prestaciones que necesitan. Otra vez eligieron impedir el debate en lugar de dar respuestas a los afiliados”, sentenció el lilito Andrés de Leo.

 

   

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