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11 de junio de 2026
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Ozempic y otros fármacos GLP-1 podrían reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama

Un amplio análisis con casi 112.000 mujeres reveló que los medicamentos GLP-1 utilizados para bajar de peso y tratar la diabetes están asociados a una disminución de entre el 30% y el 35% en el riesgo de desarrollar cáncer de mama

Ozempic y otros fármacos GLP-1 podrían reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama
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Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Zepbound, podrían ofrecer un beneficio inesperado más allá de la pérdida de peso: reducir significativamente el riesgo de cáncer de mama en mujeres con sobrepeso u obesidad.

El análisis, que revisó los historiales médicos de casi 112.000 mujeres de entre 45 y 80 años, mostró que aquellas con índice de masa corporal (IMC) de 25 o superior que tomaban estos medicamentos presentaron un 35% menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama en comparación con el grupo general, y un 31% menos cuando se compararon de forma individual.

Estos medicamentos, que imitan una hormona natural para regular la insulina, reducir el apetito y ralentizar la digestión, se han popularizado masivamente en los últimos años para el control de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Los expertos señalan que la protección observada podría deberse a varios factores: la pérdida de peso corporal (ya que la obesidad es un factor de riesgo conocido para el cáncer de mama postmenopáusico), la reducción de la inflamación crónica y posibles efectos directos en el metabolismo celular que podrían inhibir el crecimiento de células cancerosas.

Aunque se trata de un estudio observacional y se necesitan investigaciones clínicas adicionales para confirmar la relación causal, los hallazgos representan un avance prometedor en la prevención del cáncer.

Por ahora, las autoridades sanitarias recuerdan que mantener un peso saludable, realizar actividad física regular y seguir las recomendaciones de detección temprana siguen siendo las medidas más importantes para reducir el riesgo de cáncer de mama.

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