Concejal chocó, tenía el registro vencido y le secuestraron el auto
La presidenta del bloque Chivilcoy Primero, que responde al intendente Guillermo Britos, protagonizó un accidente vial. Tenía el carnet caducado y su vehículo terminó en el depósito municipal.
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A presidenta del bloque oficialista de Chivilcoy, distrito gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, se vio envuelta en un escándalo luego de protagonizar un accidente automóvilístico en el centro de la ciudad.
La edil Nadia Rosito, de la bancada Primero Chivilcoy, fue partícipe de un choque que se saldó sin heridos, aunque el control policial constató que circulaba con el registro vencido, por lo que los uniformados secuestraron su automóvil.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, señala La Razón de esa región, entre el Volkswagen Gol conducido por la dirigente oficialista y una camioneta Renault Oroch.
Tras el impacto los oficiales realizaron el control de la documentación, constatando que Rosito tenía el carnet vencido, por lo que se procedió al secuestro de su vehículo, que fue trasladado al depósito municipal.