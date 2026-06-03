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3 de junio de 2026
3J

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

Como olas embravecidas, las mujeres se lanzaron a las calles para hacer oír su reclamo, a once años de la primera movilización bajo esta consigna y a pocos días del horrendo crimen de Agostina Vega.

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Como si fueran las olas de un mar embravecido y con el horrendo crimen de la pequeña Agostina Vega aún en las portadas por las novedades sobre la investigación del caso, miles de mujeres salieron a las calles de todo el país en una nueva movilización masiva bajo la consigna “Ni Una Menos”, a once años de la primera marcha en protesta por la recurrencia de los femicidios.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las principales ciudades de la Argentina (y también en localidades más pequeñas) se concentran columnas de manifestantes, en su mayoría mujeres, con el violeta como color predominante, simbolizando la lucha contra estos crímenes.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

La concentración más numerosa, como suele ocurrir, se da en las inmediaciones del Congreso Nacional, adonde confluyeron columnas de colectivos de mujeres, organizaciones sociales y políticas y también los jubilados que cada miércoles marchan en protesta por el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios
 

En la película Argentina, 1985 la actriz Laura Paredes interpretó a Adriana Calvo, primera sobreviviente en testimoniar en el Juicio a las Juntas y mamá de Teresa Laborde Calvo, a quien dio a luz en el patrullero que la estaba secuestrando. Hoy, Teresa y Laura marchan juntas.

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— www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 17:23


En Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba, Tucumán, Ushuaia y otros puntos del interior del país también tienen lugar movilizaciones numerosas con el mismo norte.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

En tanto, la Casa de Córdoba en la Capital Federal fue vallada, en previsión de posibles incidentes, dado que el crimen de la pequeña Agostina, ocurrida en esa provincia mediterránea, es uno de los hechos que indignan particularmente a quienes se movilizan contra los femicidios, especialmente por los cuestionamientos al trabajo de la Justicia en el caso.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

Las movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades se dieron en medio de una llovizna persistente que no arredró a las y los manifestantes. A lo largo de las horas se fueron sumando personas a la masiva movilización convocada para protestar contra la persistencia de la violencia de género.
 

El lema elegido este año por el colectivo Ni Una Menos, que coordina la organización de las marchas en diversos puntos del país, es “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

La movilización tiene su réplica en las redes, donde la etiqueta #3J (en referencia a la fecha de hoy, 3 de junio) concentra buena parte de la conversación digital sobre el tema. También la hashtag #NiUnaMenos, como es habitual, aglutina miles de mensajes referidos a la marcha y a la jornada en general.
 

hoy se marcha. ni una menos.

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— lilabrock (@lilabrock.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 14:53

 

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