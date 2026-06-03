Ni Una Menos: marchas en todo el país contra los femicidios

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La Tecla
Redacción
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En la película Argentina, 1985 la actriz Laura Paredes interpretó a Adriana Calvo, primera sobreviviente en testimoniar en el Juicio a las Juntas y mamá de Teresa Laborde Calvo, a quien dio a luz en el patrullero que la estaba secuestrando. Hoy, Teresa y Laura marchan juntas.— www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 17:23
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Un río de mujeres 💜 #niunamenos pic.twitter.com/vXH81trG33— Jorgelina Taveira ⭐⭐⭐ (@JorTaveira) June 3, 2026
hoy se marcha. ni una menos.— lilabrock (@lilabrock.bsky.social) 3 de junio de 2026 a las 14:53
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