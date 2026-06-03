3 de junio de 2026
MUNDIAL 2026
Una supercomputadora predijo al campeón y sorprendió con el resultado de Argentina
La firma Opta Analysts dejó una de las predicciones más esperadas por los futboleros. La selección de Scaloni aparece entre las favoritas.
A días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, una de las predicciones más esperadas volvió a generar repercusiones en el mundo del fútbol. Según las últimas simulaciones realizadas por la firma especializada Opta Analysts, España aparece como la principal candidata para quedarse con el título, mientras que la Selección Argentina figura entre los máximos aspirantes, aunque fuera de los tres primeros lugares.
De acuerdo con el informe elaborado mediante miles de simulaciones informáticas, el conjunto español cuenta con un 16,1% de probabilidades de levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Detrás se ubican Francia, con un 13%, e Inglaterra, con un 11,2%. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, ocupa el cuarto puesto con un 10,4% de chances de consagrarse nuevamente.
El modelo estadístico también proyecta un recorrido favorable para el equipo argentino. Las estimaciones indican que supera el 45% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final, más del 30% de meterse entre los cuatro mejores y alrededor de un 18% de disputar el partido decisivo.
Uno de los datos llamativos del relevamiento es la caída de Brasil en las preferencias. Después de haber encabezado los pronósticos previos al Mundial de Qatar 2022, el seleccionado verdeamarelo aparece ahora en el sexto lugar con apenas un 6,6% de posibilidades de obtener el campeonato. Portugal se ubica quinto con un 7%, mientras que Alemania completa el grupo de principales candidatos con un 5,1%.
Para confeccionar estas proyecciones, la supercomputadora ejecutó cerca de 10.000 simulaciones distintas del torneo. Según esos cálculos, en más de un tercio de los escenarios posibles el campeón sería una selección que nunca logró conquistar una Copa del Mundo.
Desde Opta destacaron que este tipo de modelos ya tuvieron algunos aciertos recientes, como la predicción del título de Chelsea en el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, también reconocen errores en sus antecedentes, entre ellos haber señalado a Brasil como favorito en 2022 y no anticipar correctamente al campeón de la última temporada de la Premier League.
España, único campeón mundial en Sudáfrica 2010, iniciará su camino el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, dentro de un Grupo H que comparte con Uruguay y Arabia Saudita. Francia, por su parte, buscará liderar una zona integrada además por Senegal, Irak y Noruega, selección que sorprende al ubicarse entre las diez con mayores probabilidades de consagración.
## El ranking de favoritos según la supercomputadora
1. España (16,1%)
2. Francia (13%)
3. Inglaterra (11,2%)
4. Argentina (10,4%)
5. Portugal (7%)
6. Brasil (6,6%)
7. Alemania (5,1%)
8. Países Bajos (3,6%)
9. Noruega (3,5%)
10. Bélgica (2,4%)
11. Colombia (2,1%)
12. Marruecos (1,9%)
13. Uruguay (1,7%)
14. Suiza (1,7%)
15. Croacia (1,6%)
16. Ecuador (1,4%)
17. Japón (1,2%)
18. Estados Unidos (1,2%)
19. Senegal (1%)
20. México (1%)
Aunque los números colocan a España en la cima de las probabilidades, la diferencia con sus perseguidores no resulta determinante. Con varias potencias concentradas en un margen relativamente estrecho, el Mundial 2026 promete una pelea abierta por el título y mantiene a la Argentina dentro del lote de candidatos con mayores posibilidades de repetir la conquista obtenida en Qatar.