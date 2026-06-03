3 de junio de 2026
INTERNA LIBERTARIA
El presidente minimizó a la renuncia de Bullrich y sigue la tensión por el pliego de Michelli
La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza habló luego de presentarle su renuncia al presidente. El Congreso definirá en los próximos días cómo seguirá el pliego de la jueza platense
La interna por la candidatura de María Verónica Michelli sumó un nuevo capítulo en el oficialismo. Luego de haber puesto su cargo a disposición del presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich buscó bajar el tono a la polémica y aseguró que su decisión respondió a una diferencia personal vinculada al tratamiento del pliego de la magistrada, aunque descartó que exista una fractura dentro de La Libertad Avanza.
Al salir del Congreso, la legisladora confirmó que le ofreció su renuncia al jefe de Estado tras manifestar su desacuerdo con la intención de frenar la designación de Michelli, cuestionada por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, explicó que Milei no tomó en consideración la dimisión y que ambos continuaron dialogando sobre la situación.
Bullrich sostuvo que el planteo fue realizado en un marco de respeto y seriedad, y remarcó que se trató de una postura basada en convicciones personales. En ese sentido, diferenció su posición individual de las decisiones políticas que adopta la bancada libertaria en conjunto.
La senadora insistió en que el bloque oficialista mantiene cohesión y alineamiento con la gestión nacional. Como muestra de ello, destacó el respaldo legislativo que La Libertad Avanza brindó a las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la administración.
Mientras tanto, el Senado avanzó con los pasos formales para habilitar el tratamiento del pliego de Michelli. Tras la reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió el temario de la próxima sesión, Bullrich confirmó que la candidatura de la jueza no integrará el paquete de aproximadamente 50 pliegos que serán debatidos este jueves, junto con otros proyectos vinculados a la agenda económica del Gobierno.
No obstante, durante el encuentro también se acordó que el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, presentara el dictamen favorable para que comenzara a correr el plazo reglamentario de siete días necesario antes de llevar el expediente al recinto.
La decisión representó un cambio de postura relevante, ya que hasta ahora el legislador se había resistido a formalizar el ingreso del dictamen. Finalmente, horas después de la reunión, el trámite fue concretado, dejando el pliego en condiciones de ser debatido por la Cámara alta la próxima semana.
El caso Michelli volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo. Bullrich quedó ubicada en una posición distinta a la que sostienen sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes impulsan retirar la postulación. A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel también intervino en la discusión y mantuvo un encuentro con la candidata para expresarle su respaldo.
Pese a las tensiones internas, Bullrich aseguró que la actividad parlamentaria continuará sin alteraciones. En ese marco, ratificó que el oficialismo seguirá avanzando con la agenda legislativa y con los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para los próximos meses.