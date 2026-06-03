Volver | La Tecla Nacionales 3 de junio de 2026 INTERNA LIBERTARIA

El presidente minimizó a la renuncia de Bullrich y sigue la tensión por el pliego de Michelli

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza habló luego de presentarle su renuncia al presidente. El Congreso definirá en los próximos días cómo seguirá el pliego de la jueza platense

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