Crece la polémica por los medicamentos fuera de farmacias: denuncian a Sturzenegger

Tarifazo con menos subsidios: Provincia oficializó nuevas subas de luz desde junio La Provincia aprobó un nuevo esquema tarifario para la energía eléctrica que impactará en hogares, comercios, clubes de barrio y grandes usuarios bonaerenses. La medida combina aumentos definidos por Nación, actualización de costos de distribución y una reducción gradual de subsidios para usuarios residenciales.