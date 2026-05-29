Crece la polémica por los medicamentos fuera de farmacias: denuncian a Sturzenegger
El titular del SAFYB, Marcelo Peretta, acusó al ministro de “violar la ley y el procedimiento judicial” al impulsar la comercialización en kioscos, supermercados e internet.
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El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, confirmó que presentó una denuncia judicial contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por avanzar con medidas que, según afirmó, habilitan la venta de medicamentos fuera de las farmacias pese a que la Justicia suspendió esa posibilidad. “Está violando una ley que tiene 50 años, la 17.565, y además está violando el propio procedimiento judicial”, aseguró en diálogo con el programa Desconfiados.
Peretta sostuvo que el intento del Gobierno de permitir la comercialización de medicamentos en kioscos, supermercados e internet ya había sido incluido en el DNU 70/23, pero recordó que “la Justicia suspendió todo el capítulo farmacéutico”. “Sturzenegger no puede insistir por otra vía sobre el mismo tema. Tiene que esperar la resolución final de la Corte”, remarcó. En ese sentido, cuestionó que desde el Ejecutivo “mandan mensajes de que está autorizado” cuando “no hay ninguna resolución legal que permita la venta fuera de la farmacia”.
Durante la entrevista, el dirigente sindical alertó sobre los riesgos sanitarios de comprar medicamentos por plataformas digitales. “No hay ninguna trazabilidad, ninguna seguridad ni garantía de calidad”, afirmó al referirse a publicaciones en Mercado Libre que, según denunció, incluso ofrecen medicamentos bajo receta. “La gente toma medicamentos que no necesita, sin control médico ni farmacéutico, y termina perjudicando su salud”, advirtió. Además, vinculó la discusión con el reciente escándalo por el fentanilo adulterado: “¿Cómo sabemos que un medicamento comprado por internet tiene las medidas de seguridad indicadas?”, planteó.
Peretta también cargó contra el modelo impulsado por el Gobierno nacional y acusó a las grandes empresas farmacéuticas de influir en las decisiones oficiales. “Esto no es liberalismo, es empresarialismo”, disparó. “Los laboratorios quieren vender en cualquier lado y lo logran porque tienen un fuerte poder de lobby y porque han financiado la campaña de este gobierno”, sostuvo. Según afirmó, “los medicamentos están por encima de la inflación y del precio mundial”, mientras que las medidas oficiales solo apuntan a “enriquecer más a un grupo reducido”.
El referente del SAFYB insistió en que sacar medicamentos de las farmacias “banaliza” su uso en un país con “mucha automedicación y adicción a medicamentos”. “El medicamento es una droga que te puede curar, pero también te puede matar”, enfatizó. También rechazó el argumento oficial de que parte de la población no tiene acceso a farmacias y recordó que la legislación ya prevé soluciones para zonas alejadas mediante la instalación de botiquines habilitados. “Quieren cerrar las farmacias para que después dependas de un delivery carísimo”, denunció.
Finalmente, Peretta cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno y aseguró que desde la llegada de Javier Milei “no los atienden”. “Se ha convertido en un gobierno empresarial”, insistió, y vinculó esa lógica con otras iniciativas oficiales, como el intento de derogar la Ley de Etiquetado Frontal. “Quieren que consumas y gastes. Y si te enfermás, que Dios te ayude”, concluyó.