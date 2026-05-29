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29 de mayo de 2026
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Robaron la bombilla del mate gigante de Mar del Tuyú y crece la indignación

La emblemática escultura ubicada junto al muelle apareció vandalizada y sin su característica bombilla metálica. El hecho generó bronca en redes sociales y reavivó las quejas por la inseguridad en la Costa Atlántica

Robaron la bombilla del mate gigante de Mar del Tuyú y crece la indignación
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Un insólito episodio de vandalismo sacudió a Mar del Tuyú luego de que desconocidos robaran la bombilla de la emblemática escultura de un mate gigante ubicada en el acceso al muelle de la ciudad balnearia.
 

 El monumento, convertido en una de las postales más fotografiadas del Partido de La Costa, amaneció mutilado y provocó una ola de indignación entre vecinos, comerciantes y turistas.
 

La obra había sido realizada con neumáticos reciclados por el artista Diego Artes, quien denunció públicamente el hecho a través de sus redes sociales tras descubrir los daños. La enorme bombilla metálica era el elemento distintivo de la escultura y parte fundamental de una postal turística que se volvió símbolo del lugar.
 

Las imágenes del mate gigante sin su bombilla rápidamente se viralizaron y desataron cientos de comentarios cargados de bronca y desconcierto. “Ya no respetan nada” fue una de las frases más repetidas por usuarios en redes sociales, donde muchos relacionaron el episodio con la creciente preocupación por la inseguridad en distintas localidades de la Costa Atlántica.
 

Hasta el momento no hay detenidos ni información oficial sobre los responsables del robo. La investigación apunta ahora a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar a quienes dañaron el monumento. Mientras tanto, vecinos y comerciantes reclaman mayor protección para los espacios públicos y esperan que la bombilla pueda ser recuperada o reemplazada cuanto antes.

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