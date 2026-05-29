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29 de mayo de 2026
DRAMATICO

Stephanie Demner denunció la violación de su privacidad

La influencer y modelo denunció públicamente que una ecografista de la clínica donde se realizó un control previo a las 12 semanas envió un mensaje a Ángel de Brito contándole que estaba embarazada

Stephanie Demner denunció la violación de su privacidad
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A través de sus redes sociales, Stephanie Demner expuso con detalle cómo se filtró la noticia de su segundo embarazo antes de que ella y su familia pudieran anunciarlo de manera oficial.
 

La joven tituló su relato con toda claridad: “Me hice una ecografía de mi segundo embarazo y la ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito”.
 

En el post, Demner explicó el protocolo habitual de los primeros meses de gestación: “Cuando una queda embarazada se hacen diferentes controles y ecografías hasta llegar a la principal, que es la que se hace en la semana 12 y, a partir de ahí, si todo sigue bien, podés contar abiertamente que estás embarazada. Hasta llegar a esa instancia, hay análisis previos donde la idea es que no se sepa que estás embarazada, o que lo sepa sólo tu entorno cercano porque todavía existe un riesgo hasta los 3 meses”.
 

Contó que su embarazo “venía súper bien, espectacular” y que solo lo sabían “mi entorno muy cercano y unas pocas personas con las que trabajo”. 
 

Sin embargo, la misma noche en que se realizó una ecografía de control, recibió un mensaje del conductor de LAM preguntándole directamente si estaba embarazada. Cuando Demner confirmó y quiso saber cómo se había enterado, De Brito le reveló que alguien le había enviado un mensaje contándole la noticia.“Cuando vi el perfil de esta persona en Instagram, me di cuenta de que no la conocía, tampoco tenía gente en común y busqué información en línea. Descubrí que era la ecografista del centro donde fui a hacerme la ecografía”, relató.
 

Con dureza, Stephanie sentenció: “Está mal por donde lo mires”. Y lanzó un fuerte pedido a todo el personal de salud: “Si sos personal de salud y te enterás de que una persona está embarazada, cuidale el secretito, no seas hija de…”.

 


 

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