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29 de mayo de 2026
DRAMATICO

Un joven austriaco fue condenado por planear un atentado contra Taylor Swift

Un tribunal de Austria sentenció a Beran A., un ciudadano de 21 años, por planificar un ataque contra los conciertos de Taylor Swift en el Estadio Ernst Happel

Un joven austriaco fue condenado por planear un atentado contra Taylor Swift
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Casi dos años después de que la amenaza obligara a suspender los shows más esperados de la gira mundial de Taylor Swift, la Justicia austriaca cierra el caso con una condena ejemplar.
 

El Tribunal Estatal de Wiener Neustadt declaró culpable a Beran A. (identidad protegida por las normas de privacidad austríacas) por planificar un atentado contra las presentaciones que la artista tenía agendadas para el 7, 8 y 9 de agosto de 2024. 
 

Según la acusación, el joven pretendía atacar a los asistentes fuera del estadio utilizando cuchillos y explosivos caseros.
 

La rápida intervención de las autoridades permitió desarticular el plan antes de que se concretara. Sin embargo, la alarma fue tan grave que la organización decidió cancelar los tres recitales, dejando a decenas de miles de “Swifties” que ya habían viajado a Austria sin poder ver a su ídola.
 

Durante la primera jornada del juicio, realizada el mes pasado, Beran A. reconoció todos los cargos. Además, antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el acusado pronunció su única declaración pública: “Solo quisiera decir que lo siento”.
 

La sentencia se conoció pocas horas después y representa el cierre judicial del episodio que conmocionó a la comunidad swiftie internacional y puso en alerta máxima a los servicios de seguridad de todo el continente europeo.

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