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29 de mayo de 2026
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Scaloni dio a conocer la lista de la Selección para el Mundial 2026

El director técnico presentó la nómina definitiva de 26 jugadores que Argentina llevará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Scaloni dio a conocer la lista de la Selección para el Mundial 2026
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El anuncio se hizo exprimiendo el plazo hasta el último segundo ante la FIFA y con el debut ya confirmado para el 16 de junio ante Argelia en el Grupo J.
 

Por eso, Scaloni armó una lista que permite cambios  y  que viene funcionando en las eliminatorias y en la Copa América 2024.  Así será con Emiliano Martínez en el arco, la línea de Nahuel Molina, Otamendi, Cristian Romero y Tagliafico, el tridente De Paul-Fernández-Mac Allister en el medio y Messi junto a Julián Álvarez o Lautaro Martínez en ataque. Otamendi disputó su último Mundial y sigue siendo indiscutido.
 

Sin embargo, persisten varias dudas por lesiones que obligan al cuerpo técnico a tener planes alternativos. Cristian Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y es duda para el debut, con Lisandro Martínez como reemplazo natural. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están en recuperación de problemas musculares en el isquiotibial, Marcos Acuña arrastra una lesión muscular, Messi finalizó la temporada con una sobrecarga en el mismo músculo y Nico González también arrastra un desgarro recurrente. 
 

Para cubrir el lateral derecho, Scaloni incluyó a Nicolás Capaldo y Agustín Giay como respaldo.Entre las grandes novedades aparecen nueve debutantes: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nico González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López, junto a la consolidación de Thiago Almada como heredero del rol creativo que dejó Di María. Quedaron afuera nombres que generaron debate como Emiliano Buendía pese a su gran temporada en Europa, Marcos Senesi, Franco Mastantuono, Máximo Perrone y Ángel Di María, cuya ausencia se intentó compensar con la versatilidad de González, Simeone, Almada y Barco.
 

La Selección ya palpita el Mundial. Antes de viajar a Norteamérica jugará amistosos ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio. Argentina sale como gran favorita de su zona y con la misma base que la hizo grande, pero con la flexibilidad que le enseñó Qatar para defender el título.


 

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