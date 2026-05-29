Wanda Nara explotó contra su exempleada “Me robó”

El conflicto entre Wanda Nara y su exempleada, Luli Oliver, sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que la empresaria rompiera el silencio y lanzó fuertes acusaciones públicas contra la joven, quien días atrás había reclamado pagos pendientes y expuesto supuestas deudas vinculadas a las hijas de la conductora.



Sobre el tema, la conductora afirmó: “La deuda es de Mauro. Él pagó eso. Y esta chica me robó, que agradezca que no la denuncié”. Además sostuvo que la exempleada habría duplicado una de sus tarjetas bancarias para realizar compras personales.



Según explicó la empresaria, el banco le notificó movimientos sospechosos vinculados a compras de muebles para un departamento nuevo. Además, afirmó que el conflicto terminó judicializado debido a que Oliver había reclamado una cifra mucho mayor a la correspondiente en la liquidación laboral.



Pero las acusaciones no terminaron allí. Wanda también recordó otros episodios ocurridos durante la relación laboral y deslizó situaciones que generaron tensión dentro de su entorno íntimo. “Una noche bajé al garaje y tampoco estaba mi auto”, expresó en los chats revelados al aire.



Por su parte, Luli Oliver había denunciado previamente que Wanda mantenía deudas relacionadas con actividades deportivas de sus hijas en River Plate y aseguró que, por figurar como apoderada, ella misma quedó afectada administrativamente. También sostuvo que aún espera pagos pendientes desde hace más de un año.

