Un jubilado murió desnutrido y su hijo fue detenido por abandono de persona

La Tecla
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Su hijo, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, fue detenido el 24 de mayo e imputado por abandono de persona agravado por el vínculo y un grave daño en la salud.
Todo comenzó cuando personal del Servicio de Emergencias Coordinadas y efectivos policiales ingresaron a una vivienda del departamento mendocino y encontraron al anciano en un estado desgarrador: severamente desnutrido, sin higiene, con hematomas visibles en el cuerpo y prácticamente sin alimentos en la casa.
El jubilado repetía una y otra vez “Tengo hambre”. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde murió apenas 24 horas después.
La autopsia determinó que la causa fue un edema agudo de pulmón por bronconeumonía, agravado por el estado crítico de desnutrición y abandono.
El fiscal Juan Carlos Alessandra tomó la causa desde el primer momento y apuntó directamente contra el hijo, quien convive con la víctima pero no se encontraba en el domicilio al momento del hallazgo.
Sergio Morán permaneció prófugo durante dos semanas y fue capturado gracias al sistema de reconocimiento facial.
Además, se conoció que ya tenía antecedentes por violencia de género en 2024, causa que terminó con una suspensión de juicio a prueba por dos años.
El caso generó una fuerte indignación en Mendoza.
La Justicia avanza con la investigación para determinar el grado de responsabilidad del detenido, quien permanece preso.