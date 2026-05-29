Un jubilado murió desnutrido y su hijo fue detenido por abandono de persona

Un caso de extrema crueldad conmociona a Godoy Cruz: Francisco Carlos Morán, un jubilado de 72 años, falleció en condiciones de total abandono y desnutrición después de que una llamada al 911 alertó sobre su situación el 10 de mayo pasado.



Su hijo, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, fue detenido el 24 de mayo e imputado por abandono de persona agravado por el vínculo y un grave daño en la salud.



Todo comenzó cuando personal del Servicio de Emergencias Coordinadas y efectivos policiales ingresaron a una vivienda del departamento mendocino y encontraron al anciano en un estado desgarrador: severamente desnutrido, sin higiene, con hematomas visibles en el cuerpo y prácticamente sin alimentos en la casa.



El jubilado repetía una y otra vez “Tengo hambre”. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde murió apenas 24 horas después.



La autopsia determinó que la causa fue un edema agudo de pulmón por bronconeumonía, agravado por el estado crítico de desnutrición y abandono.



El fiscal Juan Carlos Alessandra tomó la causa desde el primer momento y apuntó directamente contra el hijo, quien convive con la víctima pero no se encontraba en el domicilio al momento del hallazgo.



Sergio Morán permaneció prófugo durante dos semanas y fue capturado gracias al sistema de reconocimiento facial.



Además, se conoció que ya tenía antecedentes por violencia de género en 2024, causa que terminó con una suspensión de juicio a prueba por dos años.



El caso generó una fuerte indignación en Mendoza.



La Justicia avanza con la investigación para determinar el grado de responsabilidad del detenido, quien permanece preso.