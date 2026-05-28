28 de mayo de 2026
EN PROBLEMAS
Aprobaron la interpelación a Ghi por el escándalo de la funcionaria acusada de narcotráfico
Con votos de la oposición y un sector de Unión por la Patria, el Concejo Deliberante de Morón avanzó con el pedido para que el intendente dé explicaciones sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria señalada en una causa por narcotráfico. En la sesión también sobrevoló la posibilidad de una eventual destitución.
El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación al intendente Lucas Ghi en medio de la fuerte polémica desatada por el caso de Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria municipal investigada por narcotráfico y actualmente prófuga de la Justicia tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en una vivienda de Castelar sur.
La iniciativa significó un duro golpe político para el oficialismo local. El expediente logró reunir 16 votos afirmativos gracias al acompañamiento de concejales opositores y de un sector de Unión por la Patria vinculado a Martín Sabbatella. De esta manera, el jefe comunal -o el funcionario que designe- deberá presentarse en un plazo de cinco días hábiles para brindar explicaciones ante el cuerpo deliberativo.
Hasta minutos antes del inicio de la sesión hubo intensas negociaciones para evitar que el proyecto llegara al recinto con los números necesarios para prosperar. Desde distintos sectores denunciaron presiones, llamados y maniobras políticas para intentar desactivar la votación, aunque finalmente la estrategia no logró frenar el avance de la interpelación.
Según se estableció durante el debate, el Ejecutivo deberá responder sobre el proceso de contratación de Ortigoza, los mecanismos de control interno para el ingreso de personal, los sistemas de prevención y alerta y las acciones impulsadas por el Municipio a partir de la causa judicial.
A favor del pedido votaron concejales de La Libertad Avanza, el PRO, Todo por Argentina y cinco ediles de Unión por la Patria. En tanto, el bloque alineado con el oficialismo municipal y representantes del Frente Renovador rechazaron la iniciativa. El resultado final fue de 16 votos positivos contra 8 negativos.
Durante la sesión, además, la palabra “destitución” comenzó a ganar protagonismo en varios discursos. Desde la oposición advirtieron que una eventual ausencia del intendente en la convocatoria podría abrir la puerta a un proceso de remoción. “Vamos camino a la destitución”, lanzó uno de los concejales opositores durante el debate.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. La concejal Vanina Moro cuestionó con dureza el avance del expediente y denunció que se trata de “una operación política” para perjudicar al intendente. “No vamos a permitir que la estigmatización le gane a la investigación judicial”, sostuvo.
Por su parte, desde la oposición insistieron en la necesidad de que el jefe comunal se presente personalmente ante el cuerpo deliberativo. “Los vecinos merecen respuestas”, remarcaron durante una sesión cargada de tensión política y cruces entre oficialismo y oposición.