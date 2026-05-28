Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 EN PROBLEMAS

Aprobaron la interpelación a Ghi por el escándalo de la funcionaria acusada de narcotráfico

Con votos de la oposición y un sector de Unión por la Patria, el Concejo Deliberante de Morón avanzó con el pedido para que el intendente dé explicaciones sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria señalada en una causa por narcotráfico. En la sesión también sobrevoló la posibilidad de una eventual destitución.

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