Volver | La Tecla Nacionales 28 de mayo de 2026 EN CÓRDOBA

La Justicia responsabilizó a la Sputnik V por la muerte de una joven de 24 años

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba concluyó que el fallecimiento de Melín Agustina Sartori estuvo vinculado a efectos adversos tras recibir la vacuna contra el Covid-19. El Estado nacional deberá indemnizar a la familia con una suma cercana a los 95 millones de pesos.

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