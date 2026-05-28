28 de mayo de 2026
EN CÓRDOBA
La Justicia responsabilizó a la Sputnik V por la muerte de una joven de 24 años
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba concluyó que el fallecimiento de Melín Agustina Sartori estuvo vinculado a efectos adversos tras recibir la vacuna contra el Covid-19. El Estado nacional deberá indemnizar a la familia con una suma cercana a los 95 millones de pesos.
A casi cinco años de la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven cordobesa de 24 años, la Justicia Federal determinó que su fallecimiento estuvo relacionado con la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La resolución judicial estableció además que el Estado nacional deberá otorgar una compensación económica a la familia de la víctima.
El fallo fue dictado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Eduardo Avalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro, quienes consideraron acreditado que la muerte de la joven se produjo como consecuencia de una trombosis con trombocitopenia asociada a la inoculación de la primera dosis de la vacuna desarrollada en Rusia.
Según la resolución, el Ministerio de Salud de la Nación deberá abonar a la familia una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que actualmente ronda los 95 millones de pesos.
En el dictamen, los magistrados sostuvieron que “los elementos reunidos” permitieron concluir que el deceso de Sartori estuvo vinculado con la colocación de la Sputnik V. Además, ordenaron que la cartera sanitaria nacional complete en un plazo de 30 días los pasos administrativos pendientes previstos en la normativa del Fondo de Reparación Covid-19, creado por la ley 27.573.
La demanda fue impulsada por María Virginia Ruiz, madre de la joven, y patrocinada por el abogado Martín Barbará, quien calificó el expediente como un caso “sin antecedentes” en el país. Según explicó el letrado, se trataría del primer fallo judicial en Argentina que responsabiliza al Estado por consecuencias derivadas de las vacunas aplicadas durante la pandemia.
Melín Sartori había recibido la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021. De acuerdo con la reconstrucción presentada en la causa, seis días después comenzó con síntomas como vómitos y fuertes dolores de cabeza. Su cuadro derivó en una trombosis con trombocitopenia y, tras un deterioro neurológico irreversible, murió el 29 de julio de ese año en la ciudad de Córdoba.
La joven no presentaba antecedentes médicos previos y, según trascendió, poco antes de vacunarse había iniciado junto a su familia un emprendimiento gastronómico dedicado a la elaboración de pastas.
En declaraciones periodísticas, Barbará también cuestionó la falta de seguimiento farmacológico sobre la Sputnik V durante su aplicación masiva, al señalar que la vacuna “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la ausencia de monitoreos continuos para detectar posibles efectos adversos.