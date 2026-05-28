Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 CIENCIA BONAERENSE

La Provincia lanzó nuevas líneas para ciencia y tecnología en medio de la pelea con Nación

En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei contra las universidades y el sistema científico, Axel Kicillof encabezó la apertura de la Expo FITBA y anunció la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS).

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