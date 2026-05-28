28 de mayo de 2026
CIENCIA BONAERENSE
La Provincia lanzó nuevas líneas para ciencia y tecnología en medio de la pelea con Nación
En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei contra las universidades y el sistema científico, Axel Kicillof encabezó la apertura de la Expo FITBA y anunció la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS).
En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei contra las universidades y el sistema científico, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó la apertura de la Expo FITBA y anunció la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), además de la firma con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para financiar la quinta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires.
Durante el acto, Kicillof defendió el rol del Estado en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y cuestionó con dureza el ajuste impulsado por la administración nacional sobre universidades, organismos científicos y programas de investigación. “No es solo abandonarlo, no es solo desertar, sino también impedir, a través de políticas de asfixia presupuestaria y deudas pendientes que no nos pagan, que podamos continuar”, sostuvo.
El mandatario confirmó que el CFI aportará más de 500 millones de pesos para garantizar la quinta convocatoria del FITBA en 2026 y destacó que el programa ya movilizó más de 10 mil millones de pesos. Según detalló, la iniciativa permitió articular el trabajo de más de 3 mil investigadores junto a empresas, cooperativas, municipios y organismos provinciales para desarrollar soluciones concretas a problemáticas productivas y sociales.
En ese marco, Kicillof recorrió distintos proyectos exhibidos en la Expo FITBA y enumeró desarrollos vinculados a inteligencia artificial aplicada al agro, impresión 3D para odontología, eficiencia energética, simuladores de realidad virtual para la industria petrolera, vacunas contra la gripe aviar, monitoreo hídrico y dispositivos tecnológicos para control vial. “Me han mostrado cómo se ha mejorado la eficiencia, bajado los costos y generado puestos de trabajo”, afirmó.
Entre las experiencias destacadas mencionó la fertilización inteligente desarrollada por Berion junto a la Universidad Nacional de Quilmes; una resina bonaerense para aplicaciones dentales creada por Denuxen y la UNLP; un sistema de monitoreo energético de Cademsa con la Universidad de Lomas de Zamora; y un etilómetro bonaerense impulsado por el Ministerio de Transporte y la UNLP.
También remarcó proyectos vinculados a biotecnología, energía undimotriz, nanotecnología y diagnósticos moleculares, y aseguró que todos ellos muestran “la posibilidad de una conexión virtuosa entre universidades, sistema científico, PyMEs y Estado”. Según indicó, muchas de esas iniciativas surgieron durante la gestión nacional anterior y quedaron paralizadas tras el cambio de gobierno.
“Hay varios proyectos abandonados desde Nación que hoy podemos continuar desde el gobierno provincial hasta donde nos dan nuestras posibilidades”, señaló el gobernador, quien además denunció que existe “un intento evidente y deliberado de destruir” el sistema universitario y científico argentino.
Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la creación del FONICS, una nueva línea de financiamiento específica para investigaciones en ciencias sociales y humanidades, con un presupuesto de 300 millones de pesos. El programa estará destinado a universidades, equipos de investigación, gobiernos locales y centros de estudios que trabajen sobre desarrollo productivo y desafíos provinciales.
Kicillof defendió especialmente esta iniciativa al advertir que las ciencias sociales son uno de los principales blancos del discurso libertario. “Hay un ataque concreto y furioso hacia las ciencias sociales y las humanidades”, planteó, y cuestionó la idea de que solo las investigaciones con aplicación industrial inmediata tienen utilidad. “Es fundamental que sigamos produciendo pensamiento crítico en la Argentina”, agregó.
En otro tramo de su discurso, el gobernador expresó su respaldo al INTI frente al ajuste nacional y sostuvo que el desfinanciamiento del sistema científico pone en riesgo capacidades estratégicas para el país. “Cada uno de estos proyectos muestra que esto podría reproducirse a una escala muchísimo mayor si existiera decisión política y apoyo del gobierno nacional”, afirmó.
Finalmente, Kicillof buscó marcar un contraste político con la administración libertaria y reivindicó el sostenimiento de políticas públicas de innovación en la Provincia. “En Buenos Aires la ciencia, la universidad y la investigación siguen siendo política de Estado. No solo lo decimos, también lo hacemos”, concluyó.