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28 de mayo de 2026
OTRA VEZ

El lujoso capricho que Mauro Icardi le cumple a la China Suárez antes de ver a sus hijas

Tras disfrutar de un exclusivo viaje por Japón, Mauro Icardi tendría preparado otro regalo millonario para la China Suárez: una escapada a las paradisíacas playas de Maldivas. La decisión generó repercusión porque el futbolista postergaría así el reencuentro con sus hijas en Argentina

El lujoso capricho que Mauro Icardi le cumple a la China Suárez antes de ver a sus hijas
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El romance entre Mauro Icardi y China Suárez sigue sumando capítulos de lujo y exposición mediática. Luego de recorrer Japón, uno de los destinos soñados de la actriz, trascendió que la pareja no regresaría de inmediato a la Argentina y que antes haría una exclusiva escala en Maldivas.
 

La información fue difundida en programas de espectáculos y rápidamente encendió las redes sociales, ya que el viaje implicaría una demora en el reencuentro del futbolista con sus hijas. Según trascendió, Icardi estaría dispuesto a afrontar todos los gastos de la escapada romántica, en un gesto que muchos ya calificaron como “millonario”.
 

El delantero del Galatasaray conoce bien el destino paradisíaco, ya que durante su relación con Wanda Nara había visitado las islas en varias oportunidades. Ese detalle no pasó desapercibido en los programas de entretenimiento, donde compararon este nuevo viaje con las históricas vacaciones que compartía con su exesposa.
 

Mientras tanto, la pareja continúa dando que hablar también por versiones sobre supuestas tensiones y celos. En los últimos días se filtró un chat privado en el que el jugador habría reconocido sentirse incómodo porque la actriz revisaría sus redes sociales, un tema que volvió a instalar rumores alrededor de la relación.
 

Lejos de bajar el perfil, Icardi y la China Suárez siguen apostando a los viajes de lujo y a mostrarse juntos en destinos exclusivos, alimentando una de las historias más comentadas del espectáculo argentino.

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