28 de mayo de 2026
ANÁLISIS
Marangoni sobre Cristina en el peronismo: "Es con, sin y a pesar de ella"
El analista político planteó su mirada en torno al rol de la expresidente en el justicialismo ante el desafío de poder volver a conducir los destinos del país. Asimismo, habló sobre Axel Kicillof y las tareas que debería tomar.
El analista político Gustavo Marangoni sostuvo que Axel Kicillof necesita despegarse de la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner para construir volumen propio de cara al próximo turno electoral. Sin embargo, planteó que el gobernador bonaerense también deberá llegar a un entendimiento con el kirchnerismo porque ambos comparten la misma base electoral.
“Frente al dilema ‘con ella, sin ella y a pesar de ella’, inicialmente Axel Kicillof tiene que afirmar su voluntad sin ella, porque debe mostrar que está libre de cualquier tutelaje, de cualquier condicionamiento”, afirmó Gustavo Marangoni al analizar el escenario del peronismo.
En esa línea, recordó los antecedentes recientes del justicialismo y marcó el peso que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en las últimas candidaturas presidenciales. “De alguna manera, los tres candidatos anteriores del peronismo tuvieron siempre la sombra de Cristina, la necesidad de la autorización de Cristina, la venia de Cristina, y en dos casos resultaron derrotas: 2015 y 2023. Y en el otro fue una victoria, pero que trajo aparejada la debilidad de la presidencia de Alberto Fernández. Entonces, en principio, Kicillof tiene que arrancar la campaña sin ella”, señaló.
Marangoni consideró que, más adelante, el gobernador deberá construir algún tipo de acuerdo político con el cristinismo. “Luego, más cerca del cierre, tendrá que hacerla a pesar de ella, y deberá llegar a algún tipo de entendimiento, que podría ser una competencia interna, veremos si en forma de PASO o de otro modo, porque las audiencias de ambos se solapan, son las mismas”, explicó.
Además, remarcó que las diferencias entre ambos espacios no aparecen tanto en el electorado como en la dirigencia. “Las distintas encuestas muestran que tienen la misma base. Esas diferencias entre Cristina y Axel son más una cuestión de dirigentes que una cuestión de las propias bases, que lo que quieren, obviamente, es imponerse a Milei”, sostuvo.
Sobre el tramo final del proceso político, el analista planteó que Cristina Fernández de Kirchner seguirá teniendo peso dentro del peronismo, aunque cuestionó que el kirchnerismo pretenda ubicarla en el centro absoluto de la escena. “Y finalmente, será con ella, pero no sé si con ella en el lugar central que aspira el cristinismo. ‘Cristina libre’ es una consigna que probablemente el peronismo no pueda ignorar, pero que necesariamente no tiene que ocupar el centro de la escena”, indicó.
En ese punto, advirtió que las prioridades sociales pasan hoy por la situación económica. “Las demandas de la sociedad, mirándolas con ojos del presente y proyectando el futuro, pasan por la agenda cotidiana, por el ingreso, por la estabilidad, por la posibilidad de llegar a fin de mes, por las cuestiones vinculadas al empleo”, afirmó.
También cuestionó la idea de convertir la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner en el eje principal de campaña. “Llevar como bandera principal el tema de Cristina libre, como ambiciona el kirchnerismo, o como chicanea bien por izquierda Myriam Bregman, no es algo que pueda hacer el candidato del justicialismo el año que viene”, aseguró.
Por último, resumió cuál cree que será la estrategia política que deberá seguir Axel Kicillof para sostener la unidad del peronismo sin quedar subordinado al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. “Creo que lo que va a tener que hacer Kicillof es exactamente eso, ir alternando cada una de esas posiciones”, concluyó.