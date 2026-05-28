Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 ANÁLISIS

Marangoni sobre Cristina en el peronismo: "Es con, sin y a pesar de ella"

El analista político planteó su mirada en torno al rol de la expresidente en el justicialismo ante el desafío de poder volver a conducir los destinos del país. Asimismo, habló sobre Axel Kicillof y las tareas que debería tomar.

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