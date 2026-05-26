26 de mayo de 2026
¿SE LANZA?
Otro que calienta motores: Nardini suma apoyos para ir por la Gobernación
Unos 120 dirigentes de Malvinas Argentinas se manifestaron en favor de que el intendente se postule por el peronismo para suceder a Axel Kicillof en el sillón de Dardo Rocha.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, podría no estar solo en la carrera hacia la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Otro intendente peronista del conurbano cuyo nombre venía sonando como posible candidato a la sucesión de Axel Kicillof sumó el apoyo de unos 120 dirigentes para lanzarse como precandidato.
Se trata de Leonardo Nardini, actual intentente de Malvinas Argentinas y ex ministro de Infraestructura provincial.
Nardini recibió el apoyo de unos 120 dirigentes de la primera sección electoral que participaron de un encuentro en Los Polvorines, en el distrito que gobierna.
Si se lanza, se daría una competencia entre dos intendentes del conurbano que responden al actual gobernador (Ferraresi) y a Cristina Fernández de Kirchner (el malvinense).
Organizado por José Luis Benítez, de la agrupación Solidaridad, el cónclave tuvo como objetivo motorizar una precandidatura a gobernador de Nardini.
“Es el inicio de un sueño que tenemos con muchos compañeros y vecinos de diferentes lugares. Queremos continuar gobernando la provincia de Buenos Aires y proponer que Leo Nardini sea nuestro próximo gobernador”, dijo Benítez, quien destacó que, en su cargo al frente de Infraestructura, el actual alcalde tuvo “una gestión exitosa y trabajando con todos los sectores políticos”.
“Queremos ganar en la cancha. Y llevar el modelo de Malvinas a toda la provincia. Si hay una interna, bienvenida sea”, dijo Benítez. “Tenemos al mejor candidato.”