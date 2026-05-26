Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 ¿SE LANZA?

Otro que calienta motores: Nardini suma apoyos para ir por la Gobernación

Unos 120 dirigentes de Malvinas Argentinas se manifestaron en favor de que el intendente se postule por el peronismo para suceder a Axel Kicillof en el sillón de Dardo Rocha.

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