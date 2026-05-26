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26 de mayo de 2026
NUEVO FORO

Interior: dirigentes de la Sexta lanzaron “Provincia Futura” en defensa de la Zona Fría

El foro se realizó en Pigüé y reunió a jefes comunales, concejales y referentes de distintos distritos de la Sexta sección. Plantearon una agenda común para el interior bonaerense, reclamaron mayor descentralización y pusieron el foco en la crisis de financiamiento de los municipios.

Interior: dirigentes de la Sexta lanzaron “Provincia Futura” en defensa de la Zona Fría
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Con la participación de intendentes, concejales y dirigentes políticos de distintos municipios del sudoeste bonaerense, este sábado se llevó adelante en Pigüé el lanzamiento del foro “Provincia Futura”, un espacio que busca consolidar una agenda común para el interior de la provincia de Buenos Aires y fortalecer el regionalismo como herramienta de representación política.

Durante el encuentro, los participantes debatieron sobre las principales problemáticas que atraviesan los distritos del interior bonaerense, con especial énfasis en el deterioro de las rutas, las dificultades en materia de transporte y conectividad regional, y la necesidad de avanzar hacia una mayor descentralización en la toma de decisiones de gestión pública.

En ese marco, también se planteó la importancia de impulsar políticas industriales que permitan generar valor agregado en origen y potenciar el desarrollo económico de las regiones alejadas de los grandes centros urbanos. A su vez, uno de los puntos que atravesó el debate fue la necesidad de fortalecer una representación política genuina del interior, incluso con la proyección de futuros candidatos a gobernador surgidos desde el interior bonaerense.

Otro de los ejes centrales de la jornada estuvo vinculado al régimen de Zona Fría. Los dirigentes expresaron preocupación ante posibles modificaciones que puedan afectar el beneficio tarifario en el servicio de gas, al considerar que representa un alivio fundamental para miles de familias de la región frente a las bajas temperaturas.

Además, se discutió el impacto que genera en los municipios la caída de los recursos coparticipables y cómo esa situación repercute en la prestación de servicios esenciales. En ese contexto, surgió la propuesta de avanzar hacia un esquema de “coparticipación inversa”, con el objetivo de que los recursos producidos en el interior tengan una mayor devolución hacia las comunidades locales.

Los participantes también coincidieron en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, aunque remarcaron que ese objetivo no debe implicar el abandono de las localidades del interior ni el desfinanciamiento de los gobiernos municipales.

Del foro participaron los intendentes Pablo Garate y Matías Nebot, además de dirigentes y representantes de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Adolfo Gonzales Chaves, Adolfo Alsina, Benito Juárez, General La Madrid y Tres Arroyos, entre otros distritos de la Sexta Sección Electoral.

Al cierre del encuentro, los referentes presentes señalaron la necesidad de continuar consolidando espacios de articulación política y territorial para instalar en la agenda pública una mirada federal sobre el desarrollo bonaerense y las demandas específicas del interior provincial.

 

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