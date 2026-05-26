Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 NUEVO FORO

Interior: dirigentes de la Sexta lanzaron “Provincia Futura” en defensa de la Zona Fría

El foro se realizó en Pigüé y reunió a jefes comunales, concejales y referentes de distintos distritos de la Sexta sección. Plantearon una agenda común para el interior bonaerense, reclamaron mayor descentralización y pusieron el foco en la crisis de financiamiento de los municipios.

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