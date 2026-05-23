Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de mayo de 2026 COSAS DEL DESTINO

¿Coincidencia virtuosa?: encuentro casual y promesa de diálogo político

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, coincidió con el dirigente cegetista Julio Piumato en una exposición en la ESMA. Una amena charla y, por qué no, un segundo capítulo tras el encuentro casual.

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