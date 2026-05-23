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23 de mayo de 2026
COSAS DEL DESTINO

¿Coincidencia virtuosa?: encuentro casual y promesa de diálogo político

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, coincidió con el dirigente cegetista Julio Piumato en una exposición en la ESMA. Una amena charla y, por qué no, un segundo capítulo tras el encuentro casual.

¿Coincidencia virtuosa?: encuentro casual y promesa de diálogo político
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Una imagen recorrió las redes sociales en las últimas horas, luego de que se inaugurase una muestra en el Museo de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ubicado en el predio de la Ex ESMA.

En el lugar, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, recorría la exposición dedicada a los trabajadores desaparecidos junto a otros dirigentes del sindicalismo nacional.

Casi al mismo tiempo, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, había terminado una reunión con las autoridades del museo y comenzaba la recorrida por la muestra.

El cruce fue inevitable entre el alcalde, referente del kicillofismo en la provincia de Buenos Aires y el representante gremial, quienes intercambiaron un afectuoso saludo.

En la charla estuvo presente la referencia a Alfredo Ferraresi, padre del alcalde peronista e histórico dirigente del gremio de empleados de Farmacia, las 62 Organizaciones y la CGT de los Argentinos.

Ferraresi padre aparece en algunas de las imágenes de la muestra junto a Jorge Di Pascuale, dirigente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Quienes presenciaron el encuentro casual aseguran que el diálogo fue amable y pronostican una continuidad en fecha a precisar.
 

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