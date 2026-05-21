21 de mayo de 2026
OTRO QUE SE VA
Tras tensionar la situación de Adorni, Bullrich perdió a un alfil en el gobierno
Un funcionario que respondía a la senadora estrella de LLA fue eyectado del Ministerio de Seguridad Nacional. A la interna con Monteoliva se suma la actitud de Bullrich al tirar de la cuerda con las declaraciones juradas.
La relación entre Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei ya no es armónica. Y hoy ocurrió un episodio que certifica esa tensión: un hombre que le responde fue eyectado del Ministerio de Seguridad Nacional, que la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) dejó para asumir su banca.
Bullrich viene tensando la cuerda por el caso del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, de quien primero dijo que debería presentar su declaración jurada de bienes lo antes posible para disipar las sospechas de enriquecimiento ilícito; luego, ella misma presentó su propia declaración jurada con un mes de anticipación, como para remarcar que es totalmente factible hacerlo en cualquier momento.
La ahora senadora ya se había distanciado de Alejandra Monteoliva, la actual ministra, quien “heredó” el cargo en momentos en que era su mano derecha en Seguridad Nacional. Ahora Monteoliva fue la artífice de una devolución de gentilezas, no tan velada, luego de los embates de Bullrich contra Adorni, figura central del gobierno libertario.
El caído es Federico Angelini, un hombre clave de la cartera, que ocupaba el cargo de subsecretario de Intervención Federal. Angelini estaba encargado del control de las fronteras.
También encabezaba el Plan Bandera, destinado a mantener a raya la criminalidad en el Gran Rosario (el ahora exfuncionario es rosarino). Éste fue justamente uno de los logros que Bullrich destacó orgullosamente en su gestión como ministra.
Otro detalle quizás de igual importancia: cuando Bullrich fue presidenta del PRO, antes de dar el salto a LLA, Angelini fue el segundo al mando del partido.
La estocada se da también en momentos en que la senadora busca ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La tensión interna con el karinismo pone en duda que esa candiatura pueda darse en el marco del espacio mileísta.