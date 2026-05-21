Volver | La Tecla Nacionales 21 de mayo de 2026 OTRO QUE SE VA

Tras tensionar la situación de Adorni, Bullrich perdió a un alfil en el gobierno

Un funcionario que respondía a la senadora estrella de LLA fue eyectado del Ministerio de Seguridad Nacional. A la interna con Monteoliva se suma la actitud de Bullrich al tirar de la cuerda con las declaraciones juradas.

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