La Boleta Única le gusta a la Justicia Federal, que sugiere desdoblar elecciones en 2027
En un conversatario sobre los desafíos de la Boleta Única de Papel se planteó un balance positivo sobre la implementación del instrumento en 2025. Asimismo, se trazó una perspectiva para las elecciones del año próximo en la provincia de Buenos Aires. Teléfono para Axel Kicillof.
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En la Justicia Federal electoral ya empiezan a mirar más allá de la experiencia de la Boleta Única de Papel en 2025 y ponen el foco en una discusión que Axel Kicillof deberá resolver tarde o temprano. La definición sobre desdoblar nuevamente las elecciones suma fundamentos para repetir el escenario del año pasado en la provincia de Buenos Aires.
Tras un balance positivo de la implementación nacional de la BUP, desde el fuero electoral advirtieron que repetir un esquema concurrente entre Nación y Provincia, con más categorías y eventualmente PASO, podría transformar una elección “simple” en un proceso mucho más complejo. El mensaje, aunque técnico, tiene inevitablemente lectura política y vuelve a meter presión sobre una definición que el gobernador todavía mantiene abierta.
Este martes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS) de la UNLP llevó a cabo el conversatorio “Entre la marca y la intención: desafíos de la Boleta Única de Papel”. El encuentro se hizo a partir de la experiencia de la elección nacional de 2025 para reflexionar sobre el funcionamiento del instrumento en función de sus dimensiones técnicas, políticas y operativas.
La actividad fue impulsada por el Centro de Estudios en Derecho Electoral (CEDE), dirigido por Alejo Ramos Padilla y dependiente de la Secretaría de Extensión de la FCJyS de la UNLP, el cual tiene entre sus objetivos fomentar el diálogo entre la ciudadanía, la Universidad y las instituciones democráticas, así como también promover espacios de investigación, extensión y formación en materia de derecho político electoral y fortalecimiento de la democracia.
Durante la actividad se abordaron cuestiones vinculadas al diseño del instrumento, las condiciones de su apropiación por parte del electorado y las dificultades que emergieron en su uso, en un contexto de transformación de las prácticas de votación.
Quien tomó la palabra fue Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral, hizo un repaso sobre el balance de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires en el 2027. En ese aspecto, dejó en claro que, al margen de lo que suceda con las PASO, un escenario ideal para 2027 sería con comicios desdoblados, pero alertó sobre el desafío que se avecina para garantizar un proceso democrático sin inconvenientes.
Por ese motivo, manifestó que “el desafío es que esto que fue sencillo se replique en las elecciones del año que viene a partir de esta experiencia” y reconoció que “fue un acierto de esta administración aplicar la boleta”.
“Tenemos que tomar este éxito relativo con precaución y usar lo que hemos aprendido para trabajar muy en serio, comprometernos en las elecciones del año próximo. Así como fue simple, puede ser complicado en vista de unas PASO si no son derogadas. Si volvemos a tener elecciones simultáneas con la Provincia, que va a sumar dos o tres categorías, puede ser complicado”, añadió.
Para llegar a esa conclusión, Luppi repasó que en la elección nacional de 2025 en la provincia de Buenos Aires, realizada con Boleta Única de Papel, participaron 9.127.527 electores sobre un padrón de 13.506.058, lo que representó una participación del 67,58%. Se habilitaron 38.762 mesas en todo el territorio bonaerense.
Del total de votos emitidos, 8.915.815 fueron positivos (97,68%), mientras que 211.712 fueron anulados (2,32%). Además, se registraron 105.964 votos en blanco, equivalentes al 1,16%. Los votos a agrupaciones políticas alcanzaron los 8.809.851 sufragios, es decir, el 96,51% del total.
Los datos forman parte de un informe del Centro de Estudios en Derecho Electoral, que también analizó la evolución histórica del voto en blanco y nulo en elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2025. Según el relevamiento, el voto en blanco había alcanzado uno de sus picos en las PASO 2023 con 10,99%, mientras que en la elección general de 2025 cayó al 1,60%. En paralelo, el voto nulo subió hasta el 2,31% en 2025, el valor más alto de toda la serie histórica analizada.
A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires registró un voto en blanco relativamente bajo en comparación con otros distritos. En categorías legislativas, la media nacional mostró niveles más altos en provincias como Salta, Entre Ríos, Neuquén y Chaco, especialmente en la categoría Diputados, donde algunos distritos superaron el 9% de voto en blanco.
El informe también detalla los principales motivos de nulidad detectados en la elección bonaerense. Casi la mitad de los votos anulados, el 48,8%, correspondieron a boletas marcadas para dos agrupaciones políticas. Otro 34,7% incluyó marcas para más de dos agrupaciones. Entre las restantes causas aparecieron votos fuera del casillero (7,2%), inscripciones o escrituras sobre la boleta (3,9%), manchas o marcas indebidas (3,2%), además de casos de rotura y correcciones, ambos con 1,1%.
Según el estudio, los datos muestran que la implementación de la Boleta Única de Papel redujo significativamente el voto en blanco en comparación con procesos electorales anteriores, aunque al mismo tiempo generó un incremento en los votos nulos por errores en la marcación de las opciones.
El encuentro participaron Lourdes Lodi (Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario), Javier Tejerizo (responsable de Capacitación Electoral de la Ciudad de Buenos Aires), Franco Della Vella (Observatorio Político y Social de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata), Leandro Luppi (Secretaría Electoral, Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires), y la moderación de Agustina Pereira, integrante del CEDE.
Las advertencias realizadas en la UNLP coinciden con una discusión que ya empezó a tomar temperatura en la Legislatura bonaerense y en la propia Junta Electoral. En las últimas semanas, el organismo avanzó con un proyecto para modificar los plazos electorales y adecuar el cronograma a un escenario con mayor complejidad operativa, una iniciativa que en la política fue leída como otra señal de que el desdoblamiento electoral para 2027 gana fuerza dentro del esquema bonaerense.
Según trascendió, el proyecto está en manos de senadores provinciales pero no fue presentado formalmente, mientras en el oficialismo esperan definiciones de Axel Kicillof sobre el futuro de las PASO y la posibilidad de separar los comicios provinciales de los nacionales. En paralelo, desde la Junta Electoral sostienen que los plazos actuales quedaron desactualizados frente al volumen del padrón bonaerense y las exigencias logísticas de un proceso electoral con múltiples categorías.