Si nos putean, den la cara: concejales piden evitar las críticas anónimas en redes
Sin distinción de colores políticos, los ediles de 25 de Mayo pidieron terminar con las difamaciones en redes sociales. “La libertad deja de estar buena cuando quien opina, agrede, desmerece, ataca, no da la cara, se escuda en un perfil trucho de una red social”, dijeron.
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Concejales de todos los espacios políticos en el Concejo Deliberante de 25 de Mayo emitieron un contundente comunicado, luego de la difusión de comentarios anónimos que los vecinos publican en las redes sociales.
Bajo el título: “Critiquen todo lo que quieran, pero den la cara”, los ediles del distrito que conduce Ramiro Egüen expresaron: “Las últimas sesiones del Honorable Concejo Deliberante han tenido debates calientes, cruces picantes, nada que no hayamos visto antes; pero cada uno con sus particularidades”.
“Lamentablemente el respeto que intentamos mantener dentro del recinto, a pesar de que muchas veces orillamos el reglamento en algunas cuestiones, se pierde cuando se apagan los micrófonos, las cámaras, se baja la bandera y se termina la sesión. Ahí empieza otro juego, que nada tiene que ver con el deliberativo; pero que aborda los mismos temas”, agregaron.
Al respecto, indicaron que “en el último tiempo las redes sociales, hoy más que nunca súper pobladas de perfiles truchos y cuentas que nadie sabe quién las maneja, han salido a difamar, castigar y tratar de poner en ridículo a algunos concejales, sin importar el color político”.
“Somos un cuerpo de 16 y todos merecemos respeto, porque no estamos ahí por capricho, nos eligió la ciudadanía con su voto”, reclamaron, señalando que “la libre expresión está muy bien, la vida en democracia nos permite ir libremente opinando del tema que nos parezca, tengamos o no el conocimiento debido del mismo. Pero esa libertad deja de estar buena cuando quien opina, agrede, desmerece, ataca, no da la cara, se escuda en un perfil trucho de una red social, demostrando cuán cobarde es, y dejando entrever que ´no le da la nafta´ para sacarse la careta”.
En su defensa, los ediles de todas las bancadas sostuvieron que “en los últimos años hemos sido ofendidos, agraviados, menospreciados, hay gente valiosa, honesta y preparada que, cuando se le ofrece estar en una lista, descarta cualquier posibilidad de sólo pensar en qué lío se mete si ingresa al cuerpo. Y contra eso, hasta ahora, no se ha podido hacer nada, nos llevan la delantera, tienen todo el tiempo del mundo para pensar, ofender, agraviar y esconderse”.
Finalmente, señala el medio Séptima Sección, dijeron que “dadie vino de afuera a gestar esto que estamos viviendo. Lo ha hecho gente de la ciudad, a la que quizás crucemos a diario por la calle, pero la verdadera cara, la que ofende y agravia, entre otras cosas, no la podemos ver, porque cuando actúa ahí se esconde. Creemos que es tiempo de crecer, de mejorar como sociedad, de aprender a respetarnos más y sobre todas las cosas de decirnos las cuestiones en la cara, como lo hacemos en el recinto; pero no cobardemente, escondidos de un perfil trucho de la red social que sea”.
El escrito lleva la firma de los concejales Josefina Biscione, Jorgelina Herrera, Francisco Recalt, Mercedes Squillaci (esposa del intendente), Guillermo Lance, Daniel Boisserenc, Javier De Marcos, Verónica Cortés y Dino Caronello.