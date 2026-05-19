Volver | La Tecla Municipios 19 de mayo de 2026 IDENTIFÍQUENSE

Si nos putean, den la cara: concejales piden evitar las críticas anónimas en redes

Sin distinción de colores políticos, los ediles de 25 de Mayo pidieron terminar con las difamaciones en redes sociales. “La libertad deja de estar buena cuando quien opina, agrede, desmerece, ataca, no da la cara, se escuda en un perfil trucho de una red social”, dijeron.

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