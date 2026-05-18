18 de mayo de 2026
REGULACION
El detalle: impulsan una ley para repartidores y trabajadores de apps en la Provincia
El proyecto prevé seguros obligatorios, espacios de descanso y una mesa interministerial para fiscalizar la actividad.
Un proyecto de ley presentado en la provincia de Buenos Aires dio el puntapié para crear un Plan Integral y un Registro Provincial para trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, con el objetivo de regular las condiciones laborales en un sector en expansión, especialmente entre repartidores y conductores de aplicaciones. La iniciativa plantea una intervención coordinada del Estado para garantizar acceso a derechos, asistencia y herramientas de protección.
La propuesta prevé que el Ministerio de Trabajo bonaerense sea la autoridad de aplicación y coordine una mesa interministerial junto a las áreas de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación móvil oficial para facilitar el registro de trabajadores, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.
Según el proyecto, la APP incluirá un “botón de pánico” para alertar a las fuerzas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias, pensado para casos de accidentes en la vía pública. Además, se impulsará un registro digital de trabajadores en el ámbito provincial para mejorar la planificación y fiscalización del sector.
La iniciativa también obliga a las empresas de plataformas a informar cantidad de trabajadores, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la actividad. A su vez, establece la contratación obligatoria de seguros contra accidentes, cobertura médica e invalidez durante la jornada laboral y los trayectos.
Otro de los ejes del proyecto apunta a reforzar los controles en centros de distribución y almacenamiento, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación. Además, prevé la creación de paradores con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.
Finalmente, el texto contempla convenios con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a trabajadores registrados a través de la aplicación oficial.