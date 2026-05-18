18 de mayo de 2026
TRANSPARENCIA
Trabada en el Congreso, la Ficha Limpia "camina" en los distritos
El bloque radical en el Concejo Deliberante de General Arenales presentó un proyecto para "elevar los estándares éticos y de transparencia en la función público local". Alcances y límites de la iniciativa.
El bloque de concejales de Juntos/Somos UCR ingresó formalmente al Concejo Deliberante de General Arenales, distrito gobernado por la intendenta boina blanca Érica Revilla, un proyecto de ordenanza denominado “Ficha Limpia”, con el objetivo de elevar los estándares éticos y de transparencia en la función pública local.
La iniciativa, que ya se encuentra en la Comisión de Reglamento para su análisis, busca establecer requisitos de antecedentes judiciales tanto para el acceso como para la permanencia en cargos políticos y de la administración municipal.
Según el texto del proyecto, no podrán asumir ni continuar en funciones aquellas personas que registren condenas judiciales firmes o en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la administración pública, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, contra el orden constitucional, o que se encuentren en situación de deudores alimentarios, entre otros supuestos contemplados.
El presidente del bloque oficialista, Juan Pablo Olivieri, destacó a Infonoroeste que la propuesta apunta a “elevar los estándares éticos dentro de la función pública” y a garantizar que quienes ocupen cargos institucionales reúnan “no solo capacidad de gestión, sino también antecedentes y conductas acordes a la responsabilidad que representan”.
“Es necesario seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover herramientas que aporten mayor transparencia al sistema democrático local”, afirmó Olivieri.
Desde la bancada indicaron que la iniciativa se inspira en experiencias ya implementadas en varias provincias argentinas y en otros países de la región, en línea con principios de ética pública y lucha contra la corrupción.