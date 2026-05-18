Volver | La Tecla Municipios 18 de mayo de 2026 TRANSPARENCIA

Trabada en el Congreso, la Ficha Limpia "camina" en los distritos

El bloque radical en el Concejo Deliberante de General Arenales presentó un proyecto para "elevar los estándares éticos y de transparencia en la función público local". Alcances y límites de la iniciativa.

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