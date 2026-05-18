Wanda Nara celebró el reencuentro familiar

Luego de varias semanas de intenso trabajo en Uruguay por el rodaje de su película ¿Querés ser mi hijo?, Wanda Nara regresó a Argentina y priorizó el reencuentro con sus hijos.



La familia disfrutó de una actividad clásica y nostálgica: pegar figuritas del álbum del próximo Mundial. A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió videos y fotos de la tarde del domingo, donde se vio a toda la familia reunida alrededor de una mesa llena de sobres, cromos y álbumes. “Mamá” y su hija menor con Mauro Icardi aparecieron en primer plano, mientras Valentino López, el mayor de los hermanos, animaba al grupo: “A pegar equipos y escudos, ¿estamos?”.



El momento de mayor emoción llegó cuando los chicos encontraron la figura de Lionel Messi. Wanda registró el festejo en video, capturando los gritos y saltos de alegría de sus hijos. Sin embargo, lo que generó mayor repercusión fue una publicación de Benedicto López.



El adolescente compartió una imagen del mismo encuentro familiar y etiquetó a Martín Migueles, el empresario con quien Wanda mantiene un vínculo que ha sido motivo de idas y vueltas públicas.



Esta mención reavivó de inmediato los rumores de reconciliación, aunque la conductora no se ha mostrado públicamente con él.



Más allá de la polémica, la jornada reflejó el lado más relajado y maternal de Nara, lejos del glamour habitual. Rodeada de “sus cachorritos”, como ella los llama cariñosamente, priorizó los rituales simples que fortalecen los lazos familiares: risas, intercambios de repetidas y la búsqueda de esa figurita esquiva.



La actividad, típica de la previa de un Mundial, se convirtió en un puente generacional que unió a la familia en un momento de desconexión total de los reflectores.



Wanda demostró una vez más que, más allá de su carrera mediática y empresarial, su mayor prioridad sigue siendo el tiempo de calidad con sus hijos.