Grogu se robó la alfombra roja

La galaxia de Star Wars regresa a la pantalla grande y Grogu ya es la gran estrella.



En la alfombra roja de la premiere de The Mandalorian & Grogu, el pequeño ser verde con enormes orejas cautivó a todos con sus gestos tiernos y su mirada expresiva.



Vestido con su clásica túnica, el personaje se convirtió en el centro de todas las fotos y videos que circulan en las redes.



La película, dirigida por Jon Favreau, continúa la historia de Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz Grogu. Juntos se unen a la Nueva República mientras enfrentan amenazas del pasado imperial.



Con una duración de 2 horas y 12 minutos, la cinta se proyectará en salas argentinas a partir del miércoles 21 de mayo de 2026 en formatos tradicionales, 3D, 4D e IMAX.



Además de Pascal, el elenco incluye a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.



La producción promete acción, emoción y visuales impresionantes que honran el legado de Star Wars.