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18 de mayo de 2026
ESTRENO

Grogu se robó la alfombra roja

El adorable Baby Yoda acaparó todas las miradas en la premiere de la primera película live action de la saga. La cinta se estrenará en Argentina el 21 de mayo de 2026

Grogu se robó la alfombra roja
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La galaxia de Star Wars regresa a la pantalla grande y Grogu ya es la gran estrella.
 

En la alfombra roja de la premiere de The Mandalorian & Grogu, el pequeño ser verde con enormes orejas cautivó a todos con sus gestos tiernos y su mirada expresiva. 
 

Vestido con su clásica túnica, el personaje se convirtió en el centro de todas las fotos y videos que circulan en las redes.
 

La película, dirigida por Jon Favreau, continúa la historia de Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz Grogu. Juntos se unen a la Nueva República mientras enfrentan amenazas del pasado imperial.
 

Con una duración de 2 horas y 12 minutos, la cinta se proyectará en salas argentinas a partir del miércoles 21 de mayo de 2026 en formatos tradicionales, 3D, 4D e IMAX.
 

Además de Pascal, el elenco incluye a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. 
 

La producción promete acción, emoción y visuales impresionantes que honran el legado de Star Wars.

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