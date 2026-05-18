Del Potro recibió una noticia alentadora tras el robo en su casa

Juan Martín Del Potro atraviesa horas difíciles luego del robo que sufrió en su casa de Tandil, pero en medio de la preocupación recibió una noticia que llevó alivio a su entorno más cercano: los objetos de mayor valor sentimental y deportivo de su carrera permanecen a salvo.



El hecho ocurrió en la vivienda familiar ubicada en la zona de Don Bosco, donde delincuentes ingresaron tras romper uno de los ventanales mientras no había nadie en el lugar. La situación fue descubierta por la madre del extenista, Patricia Lucas, al regresar al domicilio y encontrar un importante desorden en el interior.



En un primer momento trascendió que los ladrones se habían llevado trofeos, medallas y recuerdos históricos de la carrera del tandilense, lo que generó una fuerte conmoción en el mundo del deporte. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que las piezas más emblemáticas permanecen en poder de la familia.



Entre los objetos que no fueron sustraídos se encuentran las medallas olímpicas obtenidas por Del Potro, el trofeo del US Open 2009 y la réplica de la Copa Davis, tres de los símbolos más importantes de la trayectoria del ex número tres del mundo.



De acuerdo con la investigación, los delincuentes sí escaparon con joyas, dinero, relojes, raquetas y otros elementos personales. Además, las cámaras de seguridad de la vivienda registraron movimientos sospechosos y ahora forman parte de las pericias que realiza la Policía Bonaerense.



El episodio generó gran preocupación en Tandil y una ola de mensajes de apoyo para Del Potro, considerado uno de los máximos ídolos del tenis argentino. Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, el entorno del exdeportista destacó el alivio de haber conservado los recuerdos más valiosos de su histórica carrera.