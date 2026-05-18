Nuevas tarifas en el transporte público del AMBA

Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a sentir este lunes un nuevo impacto en el bolsillo. Tal como estaba previsto, rigen las nuevas tarifas para colectivos y trenes, con subas que difieren significativamente según el modo de transporte.



En el caso de los colectivos de líneas nacionales (jurisdicción federal), el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes viajan con SUBE registrada. Con Tarifa Social el valor es de $321,30, y sin registrar llega a $1.428.



El Gobierno estableció un esquema de aumentos moderados: otro 2% el 15 de junio (a $728) y un 2% adicional el 15 de julio (a $742).Por su parte, el sistema ferroviario registra el ajuste más relevante.



El boleto mínimo de tren subió un 18%, de $280 a $330 en la primera sección con SUBE registrada. Las secciones siguientes quedaron en $429 y $528 respectivamente.



El cronograma continúa con incrementos mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre, momento en el que el boleto mínimo alcanzaría los $528.



Según la Secretaría de Transporte, el objetivo es corregir el atraso tarifario acumulado y mejorar la sustentabilidad del sistema.



En diciembre de 2023, la tarifa cubría solo el 2% del costo operativo; hoy ronda el 5% y se proyecta llegar cerca del 10% hacia septiembre.Sin embargo, fuentes empresariales consideraron que los ajustes “resultan insuficientes” para cubrir el aumento de costos (especialmente combustibles) y señalaron una deuda pendiente del Estado por unos $35.000 millones en subsidios.



Además, destacaron la brecha creciente con las tarifas del interior del país, donde en ciudades como Santa Fe el boleto mínimo ya supera los $1.900.



Estos incrementos se suman a la presión inflacionaria. Aunque abril cerró con una desaceleración al 2,6%, el rubro Transporte fue uno de los que más contribuyó al alza mensual. El Gobierno buscó mitigar el impacto ubicando el ajuste de colectivos a mitad de mes.



Las nuevas tarifas fueron oficializadas mediante la Resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial.



Para los próximos meses, el desafío será equilibrar el alivio fiscal con el servicio efectivo para millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.