Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé con sillas vacías

La televisión argentina se viste de gala esta noche para vivir la 54° edición de los Premios Martín Fierro.



Desde las 21, y con transmisión exclusiva de Telefe, el Hotel Hilton de Buenos Aires será el epicentro de la ceremonia conducida por Santiago del Moro por cuarto año consecutivo.



La alfombra roja comenzó a las 19 con Iván de Pineda y China Ansa, y Roberto Funes Ugarte junto a Sol Pérez.Sin embargo, la gran noche de la tevé llega cargada de ausencias y polémica. Varias figuras clave confirmaron que no asistirán, dejando varias sillas vacías en la ceremonia. Susana Giménez fue la primera en bajarse: le explicó sin vueltas que se iba a Punta del Este, que no tenía trabajo ni nominación y que “sinceramente no tenía ganas”.



Por su parte, Mirtha Legrand mantiene su presencia en suspenso: se recupera de una bronquitis y su asistencia depende de que la temperatura no baje de los 10 grados. Su nieta Juana Viale tampoco estará por un viaje impostergable.



Asimismo, Mario Pergolini, cuyo regreso a la pantalla generó expectativa, decidió ausentarse luego de que APTRA lo ignorara en la terna de mejor conductor, pese a que su programa “Otro día perdido” sí compite en otras categorías.



Por su parte, Ángel de Brito y todo el equipo de “LAM” no podrán asistir porque el canal les exigió hacer el programa en vivo.



La ausencia más ruidosa fue la de Florencia Peña, quien directamente cuestionó la credibilidad del premio y decidió no participar. Ante su postura, Luis Ventura respondió con una frase desubicada: “Que siga haciendo videos porno”.



Entre los favoritos aparece con fuerza la ficción “La voz ausente” de El Trece, que domina varias ternas de actuación, guión y dirección.



En realities, la pulseada se da entre “Gran Hermano” y “MasterChef Celebrity”. La noche también incluirá un homenaje al histórico periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años.

