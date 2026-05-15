Michelle Salas reveló cómo está su relación con Luis Miguel

Michelle Salas sacudió las redes sociales al publicar por primera vez una foto junto a su padre, Luis Miguel, en la que se los ve con gran complicidad.

La imagen tomada dentro de un avión privado fue acompañada por una fuerte confesión: “Estoy cada día más cerca de papá”.

A pesar de que Luis Miguel no estuvo presente durante la infancia de Michelle ni en el día de su nacimiento (debido a sus giras), la relación entre ambos ha mejorado notablemente en los últimos años.

En 2023, el cantante asistió a la boda de su hija con Danilo Díaz en Italia, donde también se reencontró con Stephanie Salas, madre de Michelle y su expareja de juventud.

Según la propia Michelle, la distancia del pasado quedó atrás y hoy el vínculo entre padre e hija se fortalece día a día. Luis Miguel la reconoció legalmente cuando ella era adolescente, en 2008.