Telefe ya tiene su lista de famosos para MasterChef Celebrity

La Tecla
Redacción
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Según reveló el programa LAM, entre los nombres que más interesan al canal se encuentran L-Gante, Abel Pintos, Juli Poggio, La Tora, China Ansa y Nick Sicaro.
Las grabaciones del reality conducido por Wanda Nara comenzarán entre julio y agosto, tras el final de Gran Hermano.
La producción apunta a combinar figuras del mundo de la música, exparticipantes de realities y personalidades con fuerte llegada al público.
Abel Pintos sería uno de los nombres más buscados y la cadena estaría haciendo un gran esfuerzo para conseguir su participación.
Por ahora se trata solo de propuestas y negociaciones. Todavía no hay confirmaciones oficiales de los participantes ni de la fecha de estreno.