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15 de mayo de 2026
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Telefe ya tiene su lista de famosos para MasterChef Celebrity

El canal busca sumar a L-Gante, Abel Pintos, Juli Poggio, La Tora, China Ansa y Nick Sicaro para la nueva temporada del reality. Las grabaciones comenzarán entre julio y agosto

Telefe ya tiene su lista de famosos para MasterChef Celebrity
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Telefe avanza en la organización de la próxima edición de MasterChef Celebrity y ya tiene una lista de figuras que quiere convocar para el programa.

Según reveló el programa LAM, entre los nombres que más interesan al canal se encuentran L-Gante, Abel Pintos, Juli Poggio, La Tora, China Ansa y Nick Sicaro. 

Las grabaciones del reality conducido por Wanda Nara comenzarán entre julio y agosto, tras el final de Gran Hermano.

La producción apunta a combinar figuras del mundo de la música, exparticipantes de realities y personalidades con fuerte llegada al público. 

Abel Pintos sería uno de los nombres más buscados y la cadena estaría haciendo un gran esfuerzo para conseguir su participación.

Por ahora se trata solo de propuestas y negociaciones. Todavía no hay confirmaciones oficiales de los participantes ni de la fecha de estreno.

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