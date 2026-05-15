Telefe ya tiene su lista de famosos para MasterChef Celebrity

Telefe avanza en la organización de la próxima edición de MasterChef Celebrity y ya tiene una lista de figuras que quiere convocar para el programa.

Según reveló el programa LAM, entre los nombres que más interesan al canal se encuentran L-Gante, Abel Pintos, Juli Poggio, La Tora, China Ansa y Nick Sicaro.

Las grabaciones del reality conducido por Wanda Nara comenzarán entre julio y agosto, tras el final de Gran Hermano.

La producción apunta a combinar figuras del mundo de la música, exparticipantes de realities y personalidades con fuerte llegada al público.

Abel Pintos sería uno de los nombres más buscados y la cadena estaría haciendo un gran esfuerzo para conseguir su participación.

Por ahora se trata solo de propuestas y negociaciones. Todavía no hay confirmaciones oficiales de los participantes ni de la fecha de estreno.