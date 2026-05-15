Britney Spears realizó un polémico incidente en restaurante

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica tras un confuso incidente ocurrido en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en el barrio de Sherman Oaks, Los Ángeles.



Según testimonios, la “Princesa del Pop” elevó considerablemente la voz durante la cena, emitió sonidos similares a ladridos y, al levantarse de su mesa, pasó junto a otros comensales con un cuchillo en la mano.



Un cliente relató haber sentido pánico ante la posibilidad de que pudiera herir accidentalmente a alguien.



Además, el personal del local debió intervenir cuando Spears encendió un cigarrillo cerca de la entrada, violando las normas del establecimiento.



Finalmente, su equipo de seguridad la escoltó fuera del lugar.



El representante de la artista salió rápidamente a desmentir la gravedad de los hechos. Afirmó que los “ladridos” solo eran parte de una anécdota que Britney contaba sobre su perro, y que el cuchillo lo usó simplemente para partir su hamburguesa por la mitad. Calificó todas las versiones como “completamente exageradas”.



Varios testigos coincidieron en que, por lo confuso de la situación, muchos no reconocieron de inmediato a la famosa cantante. Solo después de su salida el incidente se convirtió en el principal tema de conversación del restaurante.



Este nuevo episodio se suma a los recurrentes problemas públicos que ha enfrentado Spears en los últimos años, manteniendo su vida bajo el escrutinio constante de los medios y sus seguidores. Hasta el momento no se han reportado denuncias formales ni heridos.