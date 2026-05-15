 Alerta por meningitis: aumentan los casos en Argentina

Las autoridades sanitarias argentinas advirtieron un aumento de casos de meningitis en el país.



Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va de 2026 ya se confirmaron 172 contagios, una cifra que supera la mediana histórica esperable para esta época del año.



La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las variantes bacterianas son las más graves y las que generan mayor preocupación entre los especialistas.



Los menores de un año son el grupo más afectado y la incidencia continúa siendo alta hasta los 5 años. La enfermedad puede provocar secuelas neurológicas, pérdida auditiva y complicaciones cognitivas en quienes sobreviven.



Uno de los principales factores señalados por los especialistas es la caída en las tasas de vacunación. La cobertura de la vacuna contra el meningococo disminuye notablemente entre las distintas dosis del calendario obligatorio, especialmente en el refuerzo de los 11 años.



Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. En bebés también puede manifestarse con irritabilidad, llanto persistente, somnolencia y rechazo al alimento.



Las autoridades sanitarias remarcan que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención y recomiendan completar los esquemas en tiempo y forma para evitar cuadros graves.