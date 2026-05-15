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15 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Filoso cruce entre Tamara Paganini y Yanina Zilli por Zunino en Gran Hermano

En medio de la prueba semanal del presupuesto, Tamara Paganini y Yanina Zilli protagonizaron un fuerte enfrentamiento con duras acusaciones de mala educación. El cruce, que también involucró a Franco Zunino, se suma a la tensa atmósfera de la casa. Al mismo tiempo, Santiago del Moro anunció una sanción con impacto inmediato que reconfigura la gala de nominados de esta noche

Filoso cruce entre Tamara Paganini y Yanina Zilli por Zunino en Gran Hermano
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Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más calientes. Este viernes, Tamara Paganini y Yanina Zilli protagonizaron un filoso cruce que se originó tras la prueba semanal por el presupuesto, en la que los participantes ya están sancionados y solo pueden conseguir como máximo el 50 por ciento del dinero para la semana.
 

Todo comenzó cuando Tamara acusó a Zunino de haber hecho la prueba sin ganas. La discusión escaló rápidamente y Yanina Zilli salió en defensa del joven de 25 años. “Zilli, tuvo un hijo bobo, ya fue”, lanzó Tamara. 
 

Luego agregó: “Te escuché decir maleducada cuando iba para allá, ¿era para mí?”. Yanina retrucó sin filtro: “¿Vos le hablás a un chico de 25 años así y te parece que sos educada?”. Tamara no se quedó callada: “¿Educación es cagarse en la comida de todos, Yanina? Vos estás cambiando las cosas, como siempre. Sos una maleducada desde que entraste”. 
 

Zunino también intervino y le dijo a Tamara: “Para mí vos sos una maleducada”. 
 

El ida y vuelta, que incluyó fuertes cruces por la comida y la educación, dejó en evidencia las personalidades fuertes de las dos mujeres y el clima cargado que vive la casa.
 

En paralelo, Santiago del Moro encendió las alarmas en las redes. El conductor anticipó una sanción con impacto directo en la gala de esta noche.
 

Aunque la producción aún no confirmó oficialmente el nombre, en las redes ya circulan fuertes rumores que apuntan a Cinzia Francischiello como la posible sancionada por haber filtrado información del exterior, lo que violaría el reglamento.
 

La combinación de la pelea y la sanción anunciada promete una gala de nominados aún más movida de lo esperado en Gran Hermano Generación Dorada.
 

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