Alerta en La Plata por el cierre de locales: “Cada vez se paga más y se consume menos”
El economista Agustín Lodolá dialogó con Desconfiados y aseguró que el aumento de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo profundizan la crisis comercial en la ciudad.
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La crisis económica empieza a sentirse con fuerza en las calles de La Plata. Comercios que bajan sus persianas, locales vacíos y menos movimiento forman parte de una postal que, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, ya dejó de ser una percepción para convertirse en un dato concreto.
En diálogo con Desconfiados, el economista Agustín Lodolá explicó que el relevamiento del Laboratorio Sectorial y Territorial detectó “el decimotercer trimestre consecutivo de caída” en las ventas comerciales de la ciudad. “Las ventas cayeron 9,1% interanual. Es un número muy importante que se une a 13 trimestres de caída”, sostuvo.
El especialista remarcó que la situación afecta a toda la ciudad y no solamente a sectores puntuales. “Medimos en todo el partido de La Plata, en todos los barrios y en todos los tamaños de empresa. En todos da caída. Es una caída muy generalizada”, señaló.
Lodola vinculó el deterioro económico con la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos fijos. “Claramente hay un problema macroeconómico de baja del poder adquisitivo del salario, que no está pudiendo alcanzar la compra de estos bienes”, afirmó.
Además, consideró “muy importante” el dato difundido recientemente por el municipio sobre el cierre de alrededor de mil comercios en la región. Incluso advirtió que la cifra podría ser mayor: “Yo estimo que puede estar subestimada, porque muchas bajas no se registran formalmente”.
La preocupación principal, según explicó, pasa ahora por el impacto en el empleo. “El comercio es la rama que más emplea personas en La Plata, aproximadamente un 20% de la gente trabaja en el sector”, detalló.
En ese sentido, alertó que ya comenzaron los despidos. “Nos dio una caída del 5% en la cantidad de ocupados interanualmente. Este sector, que es muy motor de la economía, está despidiendo gente”, aseguró.
Para Lodola, el combo entre caída del consumo, tarifas elevadas y salarios rezagados está profundizando el deterioro. “El principal motivo de la caída de ventas es la falta de demanda, pero también influye el precio de las tarifas. Cada vez se paga más de servicios y eso resta poder adquisitivo”, concluyó.