El conmovedor homenaje de Pampita a Blanca en el día en que hubiera cumplido 20 años

En el día en que su hija mayor hubiera cumplido 20 años, Pampita volvió a abrir su corazón ante millones de seguidores.



La conductora y modelo argentina publicó este viernes 15 de mayo un sentido homenaje a Blanca Vicuña Ardohain, la primogénita que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña y que falleció en septiembre de 2012, a los seis años, víctima de una neumonía hemorrágica que derivó en una falla multisistémica.



Acompañada por un emotivo álbum de fotos que recorre los momentos más tiernos de la infancia de Blanca, desde sus primeros pasos hasta sus risas y bailes por la casa, Pampita compartió una carta abierta en la que recorre con profunda sensibilidad el amor inquebrantable que siente por su hija.



“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se pone de cabeza con una llegada… Les presto mis zapatos”, comienza el texto. Y continúa detallando los pequeños grandes tesoros que solo una madre puede atesorar: “A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona… Les presto mis zapatos ".



La carta, escrita con una mezcla de nostalgia, gratitud y dolor, también hace referencia a la fe y a la huella espiritual que dejó Blanca: “A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos”.



Y culmina con la frase que resume el sentimiento de Pampita después de dos décadas: “A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… Les presto mis zapatos”.



Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile. Su corta vida transcurrió entre Argentina y Chile, siempre bajo la mirada pública de sus famosos padres. En agosto de 2012, durante unas vacaciones familiares en Cancún, la niña comenzó a presentar síntomas que inicialmente parecieron un resfrío común.



De regreso en Chile, su estado se agravó rápidamente y, pese a los esfuerzos médicos en la Clínica Las Condes, falleció el 8 de septiembre de ese año.



Desde entonces, cada 15 de mayo y cada 8 de septiembre, Pampita y Benjamín Vicuña honran públicamente la memoria de su hija mayor.



En esta oportunidad, la conductora eligió las palabras para expresar lo que las imágenes ya transmitían: un amor que el tiempo no borra y una ausencia que sigue doliendo con la misma intensidad.



El post generó una inmediata ola de mensajes de cariño y apoyo de sus seguidores, que una vez más acompañaron a Pampita en uno de los días más difíciles del año para ella y su familia.

