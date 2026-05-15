Fito Páez presentó “Todos los Fitos”, el corto con cuatro versiones de sí mismo

Fito Páez sorprendió a sus seguidores este viernes 15 de mayo con el estreno de “Todos los Fitos”, un corto dirigido por José Fogwill que reúne en un mismo espacio a cuatro versiones de sí mismo a lo largo de su vida y carrera.



En el audiovisual conviven el Fito de 1963, el de la época de Circo Beat, el de 2014 y el Fito actual. La acción transcurre en un living minimalista durante la noche, donde los cuatro artistas mantienen diálogos solapados mientras la cámara los descubre uno a uno.



El Fito de hoy se mira a sí mismo y describe a los demás, rompiendo la linealidad del tiempo en un multiverso personal donde todo se vuelve circular.“Shine, es Circular”, afirma el Fito actual en uno de los momentos más potentes del corto. Y luego agrega: “Y la música, es lo que nos trajo hasta acá”. El relato se centra en un acto de autoconocimiento: el artista de hoy les cuenta a sus versiones pasadas lo que le hubiera gustado escuchar sobre el futuro, especialmente tras el duro accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, en el que se fracturó nueve costillas y debió ser intervenido quirúrgicamente, suspendiendo giras y grabaciones.

“Cuando estás a punto de morir, y los tres estuvieron a punto de morir conmigo, el único lugar que te queda, es Renacer”, relata el Fito actual, mientras las otras versiones responden una y otra vez con la palabra “Shine”, título de su próximo disco.



El cortometraje se sostiene en dos ejes que se retroalimentan: el musical y el audiovisual. La canción “Háblame”, que forma parte del nuevo álbum, atraviesa la pieza y se presenta como un acto de comunicación entre el presente y el pasado.



La cámara, inspirada en la atmósfera de Érase una vez en América de Sergio Leone, genera planos circulares que “asfixian” a los personajes y resignifican la escena con un tono onírico y abstracto.“Todos los Fitos” funciona como bisagra perfecta hacia el lanzamiento del álbum Shine, que saldrá a la venta el próximo 21 de mayo.



El proyecto invita a la reflexión sobre el renacer, el poder de la música como igualadora de tiempos y la necesidad de “hacer algo con lo que pasa”, mensaje en el que coinciden las cuatro versiones del artista.



Con este estreno, Fito Páez vuelve a demostrar su capacidad para transformar experiencias personales, incluso las más dolorosas, en arte universal, manteniendo intacta la esencia que lo convirtió en uno de los referentes indiscutidos del rock argentino.