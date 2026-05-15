Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de mayo de 2026 ROSCA, ROSCA Y ROSCA

Boletos, redes y barro: el HCD marplatense deliberó entre facultades delegadas y cruces generacionales

En una jornada marcada por la cesión del control tarifario al Ejecutivo hasta finales de 2026, el puerto alzó la voz ante la amenaza a la flota fresquera y la política local estalló en un duelo dialéctico de alto voltaje entre el oficialismo y los bloques opositores.

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