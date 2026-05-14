14 de mayo de 2026
DESDE ROSARIO
Intendentes de todo el país se juntaron para reclamarle a Milei que les devuelva fondos
Los alcaldes realizaron un encuentro en el seno del COFEIN y redactaron un documento en el que cuestionan la retención de recursos por parte de la Nación. “Es ilegal e inmoral”, afirman.
A los reclamos de diversas jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires, que incluso recurrió a la Justicia para exigirle al gobierno de Javier Milei la transferencia de recursos retenidos ilegalmente, se sumaron ahora intendentes de todo el país, que se juntaron para vehiculizar el reclamo, afirmando que es “ilegal e inmoral” que la Nación retenga los fondos que debería enviarles.
Hombres y mujeres que están al frente de municipios de diversos puntos de la Argentina participaron de una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), realizada en Rosario, Santa Fe, y allí elaboraron un documento en el que cuestionan la retención de los recursos.
Los jefes y jefas comunales advirtieron que el federalismo “no es una concesión del poder central” y denunciaron que la retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es “ahorro”, sino un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen.
Los intendentes le reclamaron al gobierno nacional la coparticipación del impuesto a los combustibles.
“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”, señalaron alcaldes y alcaldesas en su documento.