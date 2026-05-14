Volver | La Tecla Nacionales 14 de mayo de 2026 DESDE ROSARIO

Intendentes de todo el país se juntaron para reclamarle a Milei que les devuelva fondos

Los alcaldes realizaron un encuentro en el seno del COFEIN y redactaron un documento en el que cuestionan la retención de recursos por parte de la Nación. “Es ilegal e inmoral”, afirman.

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