Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 OKUPAS EN LA COSTA

MDQ perdió la pulseada y deberá pagar más de $500 millones por un terreno ocupado

Mientras el municipio repite el discurso del “orden” y el ajuste permanente, la Justicia acaba de recordarle a la gestión de Agustín Neme que los errores políticos y administrativos también se pagan muy caro.

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