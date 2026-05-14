Volver | La Tecla Nacionales 14 de mayo de 2026 TELÉFONO PARA ADORNI

La Justicia ordenó mantener en funcionamiento el Banco de Datos Genéticos

El juez federal Ramos Padilla instó al jefe del gabinete mileísta a hacer todo lo necesario para que el organismo siga funcionando. Fue por una presentación de los fiscales del área.

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