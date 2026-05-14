14 de mayo de 2026
TENÍA 81 AÑOS
Murió el exintendente Oscar Ostoich
El histórico dirigente, conocido como “Chiquito”, había sufrido un ACV hace un mes. Falleció esta tarde.
El histórico dirigente peronista Oscar Ostoich, que fue intendente del distrito de Capitán Sarmiento por cinco períodos, falleció esta tarde a los 81 años.
Ostoich había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico hace un mes, por lo que hubo que internarlo de urgencia. Permaneció alojado en el hospital San Carlos, de la mencionada ciudad.
Esta tarde, hacia las 15.30, el exintendente murió. La noticia fue confirmada a la prensa por su hijo, el concejal Germán Ostoich.
Con 81 años cumplidos el pasado 3 de abril, el dirigente dejó una huella profunda en la vida de su distrito. Fue el alcalde elegido más veces desde la creación de Capitán Sarmiento en 1961.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, lo despidió en redes con un sentido mensaje: “Con profundo dolor despido al entrañable compañero y referente del peronismo bonaerense Oscar Ostoich. Hasta siempre Chiquito”.
También sumaron sus mensajes de condolencias otros dirigentes peronistas como Victoria Tolosa Paz y Julio Pereyra.