Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Tras una breve ruptura que duró menos de dos semanas, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a estar juntos y se mostraron por primera vez en público desde la reconciliación.



La modelo llegó acompañada de sus hijos Benicio y Beltrán (fruto de su relación con Benjamín Vicuña) y junto al polista salieron a cenar. Al salir del lugar, ambos fueron captados por los fotógrafos luciendo sonrientes y cómplices.



Pampita se detuvo a hablar brevemente con la prensa, mientras que Pepa prefirió evitar a los medios y se dirigió directamente al auto.



La pareja transmitía un excelente clima, en lo que representa la tercera oportunidad que le dan a su historia de amor.



La relación entre Pampita y Pepa comenzó en octubre de 2024, poco después del divorcio de la conductora con Roberto García Moritán. Tras ocho meses de noviazgo, tuvieron una primera separación que duró un mes y luego retomaron.



Sin embargo, el pasado 8 de mayo, Pampita confirmó públicamente que habían decidido separarse, aunque aclaró que “no pasó nada malo”.



Nadie esperaba que, apenas cinco días después, dieran marcha atrás. Tras la ruptura, ella viajó a Miami y él a Londres, pero ambos regresaron a Buenos Aires recientemente.



En una entrevista en vivo, la modelo se mostró radiante y declaró: “Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”. Además, agregó: “Mi vida va cambiando minuto a minuto, es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta”.



Hasta el momento, la pareja no ha realizado declaraciones formales sobre esta nueva reconciliación, pero las imágenes de su primera salida pública confirman que volvieron a apostar por el amor.