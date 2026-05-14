Shakira, Madonna y BTS de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó una novedad histórica para la Copa Mundial 2026: por primera vez, la final contará con un gran show musical de medio tiempo. Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS serán los artistas principales del espectáculo que se realizará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por Chris Martin, líder de Coldplay, quien producirá el evento en colaboración con Global Citizen.

El show busca recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que apunta a juntar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Este será el primer halftime show de la historia de una final mundialista, inspirado en el exitoso formato del Super Bowl.

La propuesta promete ser uno de los momentos más destacados del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos de la música y el fútbol, ya que reúne a tres de los artistas más influyentes del planeta: la barranquillera Shakira, la reina del pop Madonna y el fenómeno global del K-pop BTS.