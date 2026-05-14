Apps
Jueves, 14 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
14 de mayo de 2026
INNOVACION

Shakira, Madonna y BTS de la final del Mundial 2026

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA organizará un mega espectáculo durante el entretiempo de la final

Shakira, Madonna y BTS de la final del Mundial 2026
Compartir

La FIFA confirmó una novedad histórica para la Copa Mundial 2026: por primera vez, la final contará con un gran show musical de medio tiempo. Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS serán los artistas principales del espectáculo que se realizará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por Chris Martin, líder de Coldplay, quien producirá el evento en colaboración con Global Citizen.

 El show busca recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que apunta a juntar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Este será el primer halftime show de la historia de una final mundialista, inspirado en el exitoso formato del Super Bowl. 

La propuesta promete ser uno de los momentos más destacados del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos de la música y el fútbol, ya que reúne a tres de los artistas más influyentes del planeta: la barranquillera Shakira, la reina del pop Madonna y el fenómeno global del K-pop BTS.


 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

DESCONFIADOS

Sigue la parálisis en Catastro: fuerte denuncia contra ARBA y el gobierno provincial

El legislador opositor, Andrés de Leo, dialogó con Desconfiados y aseguró que la provincia atraviesa una situación “gravísima” y advirtió sobre pérdidas económicas y un colapso administrativo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El tren Roca dejará de circular los fines de semana: la mega obra que afectará a los usuarios

SUTEBA eligió a sus nuevas autoridades y puso fin a la “era Baradel”

Comisiones del Senado: siguen las conformaciones con la interna al rojo vivo

En el Senado tienen el proyecto de la Junta Electoral y esperan decisiones de Kicillof

“Es una práctica que se repite”: fuerte denuncia por supuesto armado político en un club platense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET